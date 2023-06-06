Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что заявлениями о том, что Украина подорвала Каховскую ГЭС Россия пытается снять с себя ответственность.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, комментируя слова пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова.

"Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем и поэтому сейчас придумывают разные чепухи, не имеющие никакого подтверждения. Там не было ни одного нашего военного или представителя. Поэтому о чем кричит этот человек (Песков - Ред.) мне трудно сказать. Я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, чтобы оправдать агрессию против нашей страны", - заявил Данилов.

Он напомнил, что Каховская ГЭС была полностью под контролем российских оккупантов еще с марта прошлого года.

Также секретарь СНБО отметил, что Украине было известно о минировании оккупантами Каховской ГЭС еще осенью прошлого года.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Также в Минэкологии Украины заявили, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 метра.