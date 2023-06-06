В Кремле отрицают подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью.

"Мы решительно отвергаем обвинение в подрыве Каховской ГЭС. Это была преднамеренная диверсия Киева. Одна из ее целей — лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также связал якобы подрыв дамбы Украиной с тем, что "ВСУ, начавшие крупномасштабные наступательные действия два дня назад, не добиваются поставленных целей, эти наступательные действия захлебываются".

В Украине и Европе в подрыве обвиняют РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подрыв Каховской ГЭС свидетельствует о жестокости войны РФ в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал подрыв ГЭС военным преступлением и заявил, что РФ и ее марионетки должны понести ответственность.

Глава ФРГ Олаф Шольц сказал, что это "новое измерение" в войне РФ в Украине.

Напомним, что в Херсонской области началась эвакуация. В зоне затопления 80 населенных пунктов.

Эксперты сообщают о масштабном бедствии для экологии и потенциальных проблемах с энергоснабжением отдельных районов.