Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв Каховской дамбы "новым измерением" войны в Украине.

Об этом он заявил, выступая на форуме в Берлине, сообщает Wdr.

Он заявил, что разрушение ГЭС "соответствует тому, как Путин ведет эту войну".

Олаф Шольц добавил, что Берлин "наблюдает с заботой и беспокойством" за происходящим.

Ранее мы публиковали реакцию ООН, ЕС и НАТО на событие. Шарль Мишель и Йенс Столтенберг также назвали Россию ответственной за подрыв.

Как писала "Страна", 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала все, что известно о разрушении Каховской ГЭС и какие будут последствия для ситуации на фронте.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. В компании также заявили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на энергосистему Украины.