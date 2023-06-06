Минреинтеграции призывает украинцев сообщать омбудсмену о пропавших без вести людях в результате прорыва дамбы.

Телефон горячей линии: 0 800 339 247.

Жители оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по телефону: (095) 896-04-21.

Минздрав в связи с масштабным затоплением на Херсонщине напоминает о правилах оказания домедицинской помощи тонущему человеку.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

В зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов. До некоторых из них не могут добраться спасатели из-за размытых дорог.

Тем временем в Новой Каховке вода дошла уже до жилых массивов.

А в Днепре и Запорожье сообщают, что вода из Днепра ушла примерно на 10 метров.