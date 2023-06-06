Спасатели не могут добраться до некоторых затопленных населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы эвакуировать людей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

После подрыва Каховской ГЭС в близлежащих районах сильно размыло дороги. Сейчас спасатели ищут обходные пути в некоторые населенные пункты.

По состоянию на 10 утра, вывезти удалось уже 742 человека. Вода продолжает прибывать, размывая дороги еще больше.

Напомним, в 12.00 с центрального ж\д вокзала Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев. Из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов.

Ситуацию с ГЭС мы детально разбирали в отдельном материале.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Также в "Энергоатоме" заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС.