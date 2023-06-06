Россияне взорвали машинный зал внутри Каховской ГЭС, поэтому станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Об этом заявляет компания "Укргидроэнерго".

"Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", - говорится в сообщении.

О том, что отремонтировать Каховскую ГЭС после разрушения "предположительно, невозможно", заявил и российский "мэр Новой Каховки" Леонтьев (правда, он винит в этом обстрелы со стороны ВСУ).

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в "Энергоатоме" заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС.