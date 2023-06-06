Стало известно, что пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается примерно к 11 часам по Киеву.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

По его словам, вода прошла через дамбу уже "половину пути".

Тем временем из-за прорыва Каховской ГЭС была объявлена эвакуация для ряда прибрежных населенных пунктов, а также херсонского района Корабел.

Из Херсона в 12:00 выедет первый эвакуационный поезд, сообщает "Укрзализныця".

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

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