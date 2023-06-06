Итак 6 июня разрушена Каховская ГЭС. Что об этом известно и какие будут последствия для ситуации на фронте?

1. Украина заявляет, что дамбу подорвали российские войска. "Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановить ее невозможно", - заявили в "Укргидроэнерго".

"Власти" захваченных россиянами территорий Херсонской области говорят, что причиной стали удары со стороны ВСУ. Правда, часть российских спикеров выдвигают и "альтернативную" версию, что дамба разрушилась без ударов, а под влиянием ранее нанесенных повреждений.

2. Как бы то ни было - сейчас начал быстро повышаться уровень воды Днепра в Херсонской области и падать выше по течению - в Днепропетровской и Запорожской (в Каховском водохранилище).

3. Скорость этого снижения/повышения, как сейчас говорят, ниже, чем могла быть: поскольку не вся дамба разрушена, а только ее надводный гребень.

Тем не менее, жителям прибрежных территорий Херсонской области объявили об эвакуации, а приднепровские части Херсона уже начало затапливать. По некоторым данным, быстро покрываются водой острова между правым и левым берегами, на которые заходили то украинские, то российские войска.

Теперь о военных последствиях.

Очевидно, что если русло Днепра в Херсонской области станет шире, то украинские операции по заброске десанта или разведгрупп на левый берег сильно усложнятся. В том числе через острова под Херсоном, которые на момент прорыва дамбы были оспариваемой территорией и удобным "мостиком" для перехода на левый берег (острова затапливает в первую очередь).

Ранее сообщалось о том, что на захваченном РФ левобережье украинские группы "ходят" достаточно часто именно на прибрежных территориях (откуда, кстати, россияне уже давно объявили эвакуацию).

Собственно, сложнее будет и с контрнаступлением через этот участок - если оно там, конечно, планировалось.

В то же время неизвестно, как разлив Днепра в Херсонской области отразится на береговых укреплениях и минных полях российской армии.

При этом в Каховском водохранилище - там, где находится Энергодар и Запорожская АЭС - уровень воды падает.

Но поможет ли это украинским военным операциям - вопрос, поскольку пока неизвестны перспективы обмеления водохранилища.

Ширина Днепра на этом участке в любом случае значительно больше, чем на Херсонском направлении - до четырех километров на самых узких местах (например, в районе Энергодара).

Для сравнения - в Херсонской области она менее километра. Впрочем, не исключено, что из-за ухода воды на юг эти расстояния по воде сократятся. Но на столько - вопрос, повторимся, открытый.