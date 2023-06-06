Энергосистема Украины работает стабильно, подрыв Каховской ГЭС на ее работу пока не повлиял.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании напоминают, что выдача мощностей на подконтрольную Украину с этой захваченной станции и ранее не осуществлялась.

Генерации электроэнергии сейчас хватает, чтобы покрыть потребности населения.

Как писала "Страна", среди последствий ЧП на Каховской ГЭС эксперты называют грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала все, что известно о разрушении Каховской ГЭС и какие будут последствия для ситуации на фронте.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.