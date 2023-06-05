В Краматорском районе Донецкой области частично пропало водоснабжение из-за аварийного отключения света. Это привело к остановке Славянской фильтровальной станции №2.

Об этом сообщает в Фейсбуке местный водоканал.

Как сказано в посте Краматорского водоканала, прекращено водоснабжение:

пос. Новоселовка;

пос. Семеновка;

пос. Красногорка;

пос. Малотарановка;

пос. Красноторка.

Возможно сокращение подачи воды в следующих населенных пунктах:

пос. Ивановка;

пос. Марьевка;

пос. Городещено.

Также возможно понижение давления в старой части самого Краматорска.

На днях в Николаеве сообщили о проблемах с водоснабжением из-за "технической проблемы" на насосных станциях.

А в конце мая мы сообщали, что в Украине начались массовые отключения электроэнергии. Тогда без электроэнергии осталась часть потребителей Сумской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Киевской областей. В Киеве аварийные отключения света были в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском районах.