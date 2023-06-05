В Краматорском районе из-за аварийного отключения света пропало водоснабжение
В Краматорском районе Донецкой области частично пропало водоснабжение из-за аварийного отключения света. Это привело к остановке Славянской фильтровальной станции №2.
Об этом сообщает в Фейсбуке местный водоканал.
Как сказано в посте Краматорского водоканала, прекращено водоснабжение:
- пос. Новоселовка;
- пос. Семеновка;
- пос. Красногорка;
- пос. Малотарановка;
- пос. Красноторка.
Возможно сокращение подачи воды в следующих населенных пунктах:
- пос. Ивановка;
- пос. Марьевка;
- пос. Городещено.
Также возможно понижение давления в старой части самого Краматорска.
На днях в Николаеве сообщили о проблемах с водоснабжением из-за "технической проблемы" на насосных станциях.
А в конце мая мы сообщали, что в Украине начались массовые отключения электроэнергии. Тогда без электроэнергии осталась часть потребителей Сумской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Киевской областей. В Киеве аварийные отключения света были в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском районах.