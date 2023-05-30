Сегодня с 13.28 прошли отключения света по многим регионам Украины. Без электроэнергии осталась часть потребителей Сумской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Киевской областей. В Киеве аварийные отключения света были в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском районах.

Как пояснили в ДТЭК причина отключений - срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. Автоматика стала отключаться из-за понижения частоты в объединенной энергосистеме.

По информации ДТЭК, причины сбоя частоты устанавливаются. Но по некоторых регионах энергоснабжение уже восстанавливают.

В "Укрэнерго" заявили, что около 13.00 произошло аварийное отключение нескольких магистральных высоковольтных линий, из-за чего сработала автоматика и частично пропал свет в ряде областей. Начато расследование инцидента.

"Страна" узнала подробности по отключениям из своих источников, близких к Минэнерго.

"Причина сегодняшнего сбоя - продолжение истории, которая началась несколько дней назад. Когда Украина запрашивала аварийную помощь у Румынии для покрытие вечерних пиков с 21 до 22.00.

Дело в том, что со сбоями уже несколько дней работают отдельные блоки Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Есть технический показатель эффективности работы энергоблока. Он не должен подниматься выше 73-74%. Уже на этой отметке нужно останавливать блок на ремонт или он просто аварийно отключается. Но по блокам на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС цифра выросла до 77. Блоки начали периодически "выпадать", но их запускают обратно. То есть, по большому счету, дефицита мощности в энергосистеме не возникает. Но из-за временных коротких пауз в работе блоков падает частота в энергосистеме, срабатывает автоматика, идут отключения потребителей. К ракетным атакам это не имеет отношения. "Прилетов" по объектам энергетики не было.

Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС питают линии, по которым идет энергоснабжение Винницкой и Киевской областей. Но из-за проблем на АЭС "страдают" также ТЭС, которые обеспечивают энергоснабжение других регионов. В частности, Харьковской, Сумской, Днепропетровской области.

По идее в этот период ТЭС должны наращивать генерацию, но они не хотят жечь "лишний" уголь, им это невыгодно. Поэтому происходят отключения потребителей.

Атомные блоки на АЭС летом будут массово выходить в ремонты. Ремонтный сезон будет непростым, так как есть проблемы с комплектующими. Поэтому и дальше возможны сбои в системе. По этой причине сейчас активно пробивают тему импорта электроэнергии из Европы", - рассказал наш источник.