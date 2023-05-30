Во вторник, 30 мая, жители Киева сообщают, что в некоторых района прекращена подача электроэнергии.

На горячей линии ДТЕК сообщили, что в некоторых районах Киева действуют аварийные отключения.

"В Шевченковском, Соломянском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком аварийные отключения. Ремонтные работы проводятся в максимально краткие сроки", - сообщили в ДТЭК.

Также на скачки напряжения и отсутствие света жалуются жители Киевской области, в частности, Белой Церкви.

Напомним, сегодня в Минэнерго сообщали, что в Украине обесточены некоторые населенные пункты из-за непогоды и обстрелов. Так, свет пропадал в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течении всего лета, поскольку продолжаются ремонты на объектах генерации.

Также сообщалось, что энергетики прогнозируют отключения света в Украине летом.