В Украине уже с 1 июня могут вдвое повысить тариф на электроэнергию для населения — до 2,88 гривен за киловатт (сейчас при потреблении до 250 киловатт в месяц тариф — 1,44 гривен, а если больше — 1,68 гривен за киловатт).

Мы уже писали, что обсуждалось несколько моделей повышения стоимости электричества для людей. В частности, рассматривалась возможность введения дифференцированного тарифа — в зависимости от уровня потребления от 2 до 2,4 гривен или от 2,4 до 2,8 гривен за киловатт. Еще один вариант по дифференцированному тарифу — рыночный ценник (а это 5,5-6 гривен за киловатт) для тех, кто сжигает очень много света — больше тысячи киловатт в месяц.

Также один из вариантов — единый тариф для всех (вне зависимости от объемов потребления) — 2,88 гривен за киловатт.

Судя по всему, выбрали именно последний вариант повышения цены. С предложением повысить тариф для населения до 2,88 гривен за киловатт на днях вышла НКРЭ.

Однако это решение должен еще утвердить Кабмин. Как говорит наш источник, близкий к Минэнерго — все ждут отмашки из Офиса президента. Вопрос должен решиться буквально на днях.

На первый взгляд, переплата в случае повышения цены будет не такая большая. К примеру, если сейчас за 300 киловатт в месяц среднестатистическая семья платит 504 гривны, то по новым расценкам — 864 гривны или плюс 360 гривен. То есть, сумма не критична, особенно на фоне космических платежек за отопление.

Но есть категории потребителей, которым придется переплачивать за электроэнергию намного больше. Скажем, те, кто пользуется электроплитами, теплыми полами или электрическими котлами для отопления. И там суммы уже другие — счет будет идти на тысячи гривен.

Кроме того, рост ценника для людей — это своего рода "сигнал" для повышения стоимости электричества для бизнеса. А это значит, что вырастет "электрическая" наценка по многим товарам и услугам.

"Ожидается, что рост тарифа для бизнеса составит порядка 20%, что может увеличить ценники на товары примерно на 5-10%", — подсчитал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Разбирались, как изменятся платежки за электроэнергию для украинцев.

Почему электроэнергия для людей "должна дорожать"

Тему пересмотра тарифов на электричество для людей власти прокачивают уже давно. Но уже несколько раз решение по тарифам откладывали. В последний раз Кабмин продлил действующие условия ПСО по электроэнергии для населения в апреле — до 31 мая этого года. То есть, до конца мая должно быть новое решение правительства, по которому или еще продлят действующие тарифы, или дадут отмашку на их повышение.

Как говорит наш источник на энергорынке, в прошлые разы действующие ценники на электроэнергию для людей продлевали, так как против их повышения "был лично президент".

В то же время и регулятор, и профильный комитет ВР заявляли, что без повышения тарифов не обойтись. Главный аргумент — большой урон энергосистеме, нанесенный российскими обстрелами. Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону необходимо, по подсчетам НКРЭ, 45-46 млрд гривен. И взять их, кроме как у людей — за счет повышения тарифов- якобы, больше неоткуда.

"Причина необходимости повышения тарифов — проведение аварийно-восстановительных работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду и осенне-зимнему максимуму нужно около 45-46 млрд гривен", — сказал недавно в эфире телемарафона глава НКРЭ Константин Ущаповский.

По его подсчетам, чтобы покрыть все расходы, тариф для людей нужно увеличить до 2,88 гривен за киловатт. Что и предложило официально сделать НКРЭ.

Но теперь его еще должен утвердить Кабмин. А там, как говорит наш источник, "ждут отмашки из ОП".

"Точно никто не знает, повысят в итоге тариф именно с 1 июня или снова отсрочат. Но по идее лето — лучшее время для роста ценника на свет, так как в платежке нет другой большой составляющей — оплаты за отопление. То есть, у людей будет время привыкнуть к новым тарифам", — говорит Корольчук.

Дополнительным аргументом в пользу повышения тарифов (и срочного восстановления энергосистемы) является возвращение дефицита электроэнергии.

Мы уже писали, что весной его удалось нивелировать, и даже выйти на профицит электричества и возобновить экспортные поставки в Европу. Но только — благодаря весеннему половодью, которое позволило усиленно эксплуатировать ГЭС.

Сейчас "большая вода" уже сошла, и дефицит в энергосистему возвращается. "Укрэнерго" уже несколько раз выходило с призывами к украинцам экономить электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок. Временно приостановлен экспорт электроэнергии. А 27 мая Украина получила аварийную помощь от энергосистемы Румынии — это позволило закрыть верхний пик потребления с 21.00 до 22.00.

Причина запроса аварийной помощи в Румынии — недостаток мощностей украинских электростанций.

В "Укрэнерго" заявили, что потери установленной мощности отечественной энергосистемы выросли к маю 2023 года до рекордных 27 ГВт. И добавили, что может быть дефицит электричества летом (особенно с учетом остановки на плановые ремонты блоков АЭС).

То есть, необходимы вливания в энергосистему, чтобы более активно восстанавливать пострадавшую инфраструктуру.

Что, впрочем, не гарантирует, что летом не будет отключения электроэнергии. Поэтому может случиться так, что люди будут платить по новому повышенному тарифу, но все равно сидеть без света.

Сколько придется платить по новым тарифам

Как изменятся платежки после повышения тарифа для всех до 2,88 гривен за киловатт?

Платить больше будут все, но вот насколько — зависит от потребления и перечня электроприборов, которые есть в хозяйстве.

Рассмотрим несколько примеров.

Для экономных

Сейчас при потреблении до 250 киловатт в месяц украинцы платят за свет по 1,44 гривны за киловатт. То есть, для тех, кто укладывается в 250 киловатт в месяц, платежка вырастет вдвое. Скажем, за 240 киловатт было 345,6 гривен, будет — 691,2 гривна.

По словам Корольчука, часть украинцев укладываются в объемы потребления до 250 киловатт. На такую цифру можно выйти даже при наличии в квартире бойлера. Но при этом нужно не жечь "лишнего" другими электроприборами. И, понятно, не иметь ни электроплиты, ни теплых полов.

Для жителей стандартной двушки

В среднем если не сильно экономить и пользоваться базовым набором электроприборов (бойлер, холодильник, микроволновка, стиральная машина, кондиционер, телевизор) потребление для среднестатистической семьи из 3-4 человек, проживающей в стандартной двушке в 50 квадратов, — в районе 300-400 киловатт. Сейчас такие потребители платят по тарифу 1,68 гривен, то есть, получается 504-672 гривны в месяц. По новому тарифу в 2,88 гривен будет 864-1152 гривны или плюс 360-480 гривен в месяц.

Для квартир с электроплитами

Но ситуация меняется для тех, у кого установлены электроплиты, а, к примеру, в Киеве ими оборудовано очень много домов.

"С электроплитой даже экономные семьи вряд ли уложатся в потребление меньше 500-600 киловатт в месяц. По старому тарифу это тянуло на 840-1008 гривен в месяц, по новому — на 1440-1728 гривен. То есть, придется платить больше на 600-720 гривен в месяц", — подсчитал Корольчук.

"По квартирам с электоплитами потребление, минимум, вдвое выше, чем по тем, которые оборудованы газовыми плитами. И ничего изменить люди не могут, ведь заменить электроплиту на газовую с многоэтажке невозможно. Придется переплачивать за электроэнергию",— говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

А если есть еще и теплый пол?

Еще существеннее вырастет платежка за счет для квартир, в которых установлены теплые полы.

"Потребление электроэнергии системой "теплый пол" зависит от многих составляющих, к примеру, сколько установлено контуров, какая площадь отапливаемой поверхности и др. Но в среднем теплый пол — это плюс тысяча киловатт в месяц. По нынешним расценкам это 1680 гривен в месяц плюс к основной платежке. После повышения тарифа будет 2880 гривен.

По квартире, в которой есть электроплита и теплый пол плюс основные электроприборы, включая посудомойку, энергопотребление может достигать 2 тысячи киловатт в месяц. Сейчас это стоит 3360 гривен, будет — 5760 гривен или плюс 2400 гривен к платежке.

Понятно, что теплые полы люди включают не постоянно, а только в отопительный сезон, то есть, такие переплаты будут в течение 4-5 месяцев в году", — отметил Корольчук.

Частный дом

Как изменится платежка, к примеру, для семьи, проживающей в частном доме на 200-300 квадратов? В принципе уровень энергопотребления не сильно зависит от площади жилья, больше — от количества проживающих в нем людей и "культуры потребления".

Но все же в частном доме электроэнергии, как показывает практика, уходит больше. Так как есть, к примеру, электронасосы, капельный полив и прочее.

В среднем семья, проживающая в частном доме с газовой плитой и отоплением на газу тратит не меньше 500-600 киловатт, а это 840-1008 гривен по действующему тарифу и 1440-1728 гривен по тарифу 2,88 за киловатт. Или плюс 600-720 гривен к платежке. Но это, повторимся, если установлена газовая плита (что в новых частных домах большая редкость), газовый котел и водяной, а не электрический теплый пол.

Если в доме есть электрическая плита, то это еще примерно плюс 300 киловатт в месяц, то есть, общая платежкка вырастает до 800-900 киловатт в месяц. Сейчас это 1344 -1512 гривен, а по новому ценнику будет 2304-2592 гривны, то есть, переплата - порядка тысячи в месяц.

Электрический теплый пол в частных домах ставят не так часто: даже если отопление на электрокотле, то пол стараются завести на воду, так как речь, как правило, идет о больших площадях.

Но если все же в частном доме установлен электрический теплый пол, то это дополнительно не менее 2 тысяч киловатт.

То есть, в частном доме с электроплитой и электрическим теплым полом месячное потребление может достигать 2800-2900 киловатт. По действующему тарифу это 4704-4872 гривны, по новому — 8064-8352 гривны.

Понятно, что расчеты приблизительные. Все зависит от режима потребления, и, в частности, особенностей теплого пола. Но в целом платежки для жителей частных домов существенно вырастут. Даже если дом без электрокотла, а отапливается газом.

Дом с электроотоплением

Повышение тарифов на электроэнергию больше всего ударит по тем, чьи дома отапливаются электрокотлами.

Чтобы поддерживать нормальную температуру в 22 градуса в доме площадью 200 квадратов уходит порядка 5 тысяч киловатт в месяц. И это если еще дом утеплен, а если нет, то может быть и больше. По действующему тарифу это 8400 гривен, по новому — 14400 гривен или плюс 6 тысяч гривен в месяц. И это только по котлу, без учета других затрат по электроэнергии. Если считать с ними, то семья, проживающая в частном доме, должна будет платить за свет примерно на 7 тысяч гривен больше, чем сейчас.

Понятно, что электрокотел работает не постоянно — только в отопительный период. За 4-5 месяцев отопления переплата за электричество составит 24-30 тысяч гривен.

Есть еще один нюанс. Украинцы могут экономить, если установят двухзонные счетчики, и сместят часть потребления на ночные часы. Сейчас ночной тариф по двухзонному счетчику 84 копейки за киловатт, то есть, вдвое дешевле, чем днем. После повышения тарифов до 2,88 гривен за киловатт льготы по двухзонным счетчикам, скорее всего, сохранятся. По крайне мере, об их отмене никто открыто не заявлял. Те есть, ночной тариф составит 1,44 гривны.

Двухзонные счетчики массово устанавливают как раз владельцы домов на электроотоплении. То есть, для них среднесуточный тариф по отоплению сейчас составляет порядка 1,3 гривен, а после повышения тарифа вырастет до 2,4 гривен. Поэтому 5 тысяч киловатт в месяц обойдутся дешевле, чем со стандартным счетчиком — 12 тысяч вместо 14,4 тысяч. Но тем, у кого нет двухзонного счетчика, еще придется потратить порядка 5 тысяч на его установку.

При этом все равно электроотопление будет очень дорогим.

"Если до недавнего времени отопление на электричестве было выгоднее, чем на газу, особенно если установлен двухзонный счетчик, то после повышения тарифов на электроэнергию ситуация резко поменяется. Газ до конца войны будет по 8 гривен за куб. А, если пересчитать новые тарифы на электричество на эквивалент куба газа, то получится уже 10 гривен", — говорит Корольчук.

"Но электроотопление — это не только про частные дома и дорогие особняки. У нас есть целые города, которые уже преимущественно на электроотоплении, в частности, Никополь, Марганец и другие. Для них рост тарифа до 2,88 — это просто катастрофа. Людям придется переплачивать тысячами гривен",— говорит эксперт рынка ЖКХ Олег Попенко.

"Если уж так необходимо повышать тарифы на электроэнергию для людей, то почему бы не вернуться к специальным тарифам для домов с электроплитами и электрокотлами (их отметили в 2020 году — Ред.)", — добавил эксперт.

"Сигнал" по тарифам для бизнеса

Как ожидается, рост тарифов на электроэнергию для людей потянет за собой ценники и для бизнеса.

23 мая НКРЭ повысила тарифы на распределение для облэнерго. Рост будет в два этапа: с 1 до 30 июня для 22 облэнерго тариф повысят на 7,5-28,1% по первому классу напряжения и на 6,9-25,5% — по второму. С 1 июля по 31 декабря тариф повысят для 27 облэнерго, в том числе тех, что расположены на прифронтовых территориях.

Только за счет этого тариф на электроэнергию для бизнеса подорожает в среднем на 5%. Но это только начало.

"Повышение тарифов для населения, которые всегда были своего рода, точкой отсчета, позволит поставщикам повысить ценники и для бизнеса. Тут сыграет роль так называемый психологический фактор. Мол, если уж простые люди платят дороже, то и предприятия должны", — отмечает Корольчук.

Ожидается, что тариф для бизнеса на рынке на сутки вперед вырастет с нынешних 5-6 гривен примерно до 7 гривен за киловатт. По двухсторонним контрактам (там для каждого клиента цены разные в зависимости от объемов и договоренностей) тариф также может увеличиться в пределах 20%.

О том, что бизнес ожидает подорожания электроэнергии этим летом нам рассказывал глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. Понятно, что рост тарифов заложат в ценники на готовую продукцию.

"Как показывает опыт прошлых лет, подорожание электроэнергии в пределах 20% дает рост ценника на продукцию примерно на 5-10% в зависимости от энергозатратности производства", — говорит Корольчук.