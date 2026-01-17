Россия может через год нанести ядерные удары по Британии и Германии, если Европа будет продолжать "блокировать мирное соглашение" по Украине.

Об этом заявил близкий к Кремлю российский политолог Сергей Караганов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Нам нужно подниматься по лестнице эскалации. И если они не остановят эту бессмысленную войну и вражду в Украине и вокруг нее, тогда нам придется начать атаковать Европу обычным оружием, а следующим шагом будут волны ядерных ударов", - заявил Караганов, который является председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ.

На вопрос, как далеко ситуация от применения Россией ядерного оружия против Европы, Караганов ответил "Ну, год". При этом он считает, что США не будут вмешиваться в ядерную войну в Европе.

"Зеленский или другие люди в Европе, блокируют мирное соглашение. И иногда кажется, поскольку эта война продолжается, что возможно, Соединенные Штаты в конечном итоге не хотят заканчивать эту войну. Тогда нам придется вернуться к решению, которое я упоминал несколько раз. И это означает наказание наших европейских врагов, с пониманием, будем надеяться, что Соединенные Штаты воздержатся от участия в ядерной войне в Европе", - сказал Караганов.

"Если мы нанесем удар по Познани (Польша - Ред.), американцы никогда не ответят. Американцы все равно никогда не ответят. Но я надеюсь, поляки, кстати, становятся более благоразумными", - добавил политолог.

"Но мой выбор (первых целей ядерного удара - Ред.) — Британия и Германия… первой должна быть Германия, потому что Германия — источник худшего в европейской истории", - сказал Караганов.

При этом он добавил, что Владимир Путин пока не хочет переходить порог ядерной войны.

"Путин очень религиозен и осторожен. Но мы поднимаемся по лестнице эскалации, изменили нашу ядерную доктрину и понизили ядерный порог, наращивая наш ядерный потенциал в Европе и других местах. Но в надежде, что мы сможем остановить их (европейцев - Ред.) до пересечения порога", - заявил Караганов.

