В Вашингтоне обсуждают создание группы "Ядерная пятерка" (С5, или Core 5) с участием США, Китая, Индии, Японии и России вместо Большой семерки (G7).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из сотрудников первой администрации президента США Дональда Трампа рассказал изданию, что еще во время его первого срока ходили разговоры, что существующие органы, такие как структуры G или Совет Безопасности ООН, "не соответствуют современным требованиям, учитывая появление новых игроков". По его словам, официальных обсуждений на тему альтернативы G7 пока не было, однако сама идея создания Ядерной пятёрки полностью вписывается в стиль Трампа.

Собеседник издания отметил, что президент США стремится заключать сделки с геополитическими конкурентами. В качестве примера источник привёл готовность Трамп разрешить компании Nvidia поставлять в Китай чипы H200, а также направлял своего посланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера на переговоры в Москву.

Собеседники Politico полагают, что отсутствие Европы в потенциальном формате C5 усилило бы тревогу европейских союзников, особенно на фоне выхода новой американской стратегии национальной безопасности.





