Анализируем итоги 1437-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В среду армия РФ продвинулась на трех направлениях, сообщает Deep State:

– в районе Дроновки (Славянско-Краматорское направление),

– в районе Клебан-Быка (Константиновское направление),

– в Малой Токмачке (юг Запорожской области).

В четверг паблик сообщил, что армия РФ захватила Злагоду (бывшее Первомайское) на стыке Днепропетровской и Запорожской области, а также продвинулась в районе Егоровки на том же направлении.

Также сообщается о продвижении россиян в районе Грабовского в Сумской области.

Россияне наращивают удары по трассам дронами на "Старлинке". Они стали массово атаковать украинскую логистику на трассе Богуслав-Петропавловка около Павлограда Днепропетровской области, сообщает советник министра обороны Флеш.

От этого участка до фронта - 50 км.

Ранее мы уже писали, что эти дроны стали большой проблемой для Украины, поскольку их нельзя подавить с помощью РЭБ, а также сложнее сбивать благодаря лучшей управляемости и более низкому полету. При этом пока неясно, можно ли отключить "Старлинк" на этих дронах.

Минобороны Украины "вместе со SpaceX уже решает проблему" использования Starlink на российских БПЛА, сообщил министр обороны Федоров. "Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за скорую реакцию и начало работы над разрешением ситуации", - заявил Федоров.

Энергетическое перемирие и переговоры

Вчера стало известно, что на переговорах по Украине договорились о моратории на удары по энергетике.

Сперва слухи об этом пошли в российских пабликах, но украинские власти ничего не комментировал. Затем вечером официальное заявление сделал Трамп. Он заявил, что договорился с Путиным о недельной паузе в обстрелах крупных городов Украины.

Сказано это было в контексте того, что в Украине сейчас холодно - то есть, американский президент определенно подразумевал удары по энергетике.

Затем это подтвердил Зеленский. Он сообщил, что энергоперемирие вступает в силу в ночь на текущую пятницу. Впоследствии и президент, и украинское минэнерго подтвердили, что сегодня ночью ударов по энергетике не было.

Кремль только сегодня подтвердил энергетическое перемирие. Однако действует оно, по словам спикера президента РФ Пескова, меньше недели - до 1 февраля, "для создания благоприятных условий для переговоров", которые стартуют как раз 1 февраля.

Отметим, что с 1 февраля Украину снова накроют морозы до -22-24 градусов. То есть, если в этот день снова пойдут удары по энергетике, последствия могут быть опять крайне серьезными.

Но в целом согласие РФ на энергетическое перемирие - пусть и краткосрочное - удивило многих. Потому что хотя Киев и просил объявить мораторий на удары, мало кто верил, что на это согласится РФ, которая явно ставит целью уничтожить украинскую энергетику, пользуясь морозной погодой.

Впрочем, здесь стоит отметить, что энергетическое перемирие сроком менее чем на неделю это со стороны РФ исключительно демонстративный ход. Россияне наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть, взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения похода Москвы к атакам против украинской энергетики.

Напомним, что предыдущий массированный удар по энергетике, который в основном обрушился на Киев, состоялся как раз неделю назад - в ночь на прошлую субботу. После этого прилеты по энергообъектам также имели место, но они носили локальный характер.

На данный момент существует два объяснения, почему энергоперемирие вообще было объявлено.

Первое - на переговорах действительно есть некий прогресс, а потому россияне, чтоб его усилить, и сделали "жест доброй воли". С учетом того, что главным камнем преткновения, как заявляют американцы, остается вопрос вывода украинских войск из Донецкой области (и РФ это требование не снимает), то прогресс возможен только в одном случае - если Киев на вывод войск соглашается.

Намек на это вчера в Белом доме сделал представитель Трампа Уиткофф. Он заявил, что между Киевом и Москвой "происходит очень много хороших вещей в обсуждении сделки по территориям".

Но Зеленский сегодня прямо опроверг готовность Киева идти на уступки по территориям, заявив, что "не отдаст Донбасс без боя". Также он продолжает требовать прекращения огня по линии фронта. "То, что мы контролируем сейчас, мы должны и дальше контролировать", - сказал Зеленский. Также он потребовал передачи Украине Запорожской АЭС, которую контролируют россияне.

С учетом всего этого пока более вероятно вторая версия - никакого прогресса по территориям на переговорах нет. По Донбассу по-прежнему тупик, из которого выхода не просматривается. И потому перемирие - это игра со стороны России с американцами, чтоб показать свою "добрую волю" на мир и ее отсутствие у Киева. А заодно и сделать украинские власти "виновными" в будущих обстрелах энергетики. Мол "мы проявили добрую волю, прекратили обстрелы, но Киев не хочет идти на предлагаемые условия мира, а потому мы вынуждены обстрелы продолжить. И вина за это лежит на украинских властях. Трампу пора надавить на Зеленского".

С учетом того, что побуждение Трампа к давлению на Зеленского (либо, как вариант - побуждение Трампа пойти на уступки РФ, например, по санкциям, ещё до окончания боевых действий) является стратегической целью для Москвы, ради ее достижения, взять в паузу по ударам на несколько дней для Кремля особой проблемы не составляет.

Впрочем, какая версия верна, будет точно понятно по итогам ближайших переговоров.

Но пока, судя по заявлениям Киева и Москвы, реальный прогресс не просматривается.

Зеленский, помимо критики территоральных уступок (которые, как он признал, содержатся в плане Трампа под видом "свободной экономической зоны" на Донбассе), заявил, что Киев требует подписания гарантий безопасности до, а не после мирного соглашения.

Ранее западные СМИ писали, что США предоставят гарантии безопасности только в случае согласия Украины подписать мирное соглашение. Но в Киеве хотят предоставления гарантий до установления мира. То есть это - еще один пункт разногласий Украины и США на переговорах.

Россияне в свою очередь заявляют, что пока вообще не видели проекта гарантий безопасности, который по идее должен быть согласован с ними.

То есть, у США с РФ по этому вопросу тоже могут быть расхождения. Помощник Путина Ушаков заявил вчера, что в целом есть нерешенные вопросы и помимо темы территорий. Он их не перечислил, но потенциально это может быть и тема выборов в Украине (в Москве хотят, чтобы право голоса получили украинцы, живущие в РФ), и вопрос отказа от взаимных юридических претензий после войны, тема русского языка и гонений на УПЦ и так далее.

Но, повторимся, точнее, есть ли прогресс, будет понятно уже после очередного раунда переговоров в Абу-Даби, которые состоятся на этих выходных.

Если они вообще состоятся. Сегодня Зеленский допустил, что время и место переговоров может измениться из-за обострения ситуации между Ираном и США (о ситуации на Ближнем востоке расскажем чуть ниже).

Зачем Зеленский призвал бороться с бусификацией

Зеленский сегодня признал проблему "бусификации" в Украине - впервые употребив само это слово, таким образом его фактически легализовал (ранее позиция украинских властей заключалась в том, что "бусификация" это вообще "российское ИПСО").

"Три задачи для министра обороны Федорова – закрытие неба, разобраться с вопросом бусификации, поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии", - заявил президент.

В начале февраля он уже заявлял, что поставил Федорову задачу решить "масштабные проблем в сфере мобилизации", но не конкретизировал, какие именно. Теперь Зеленский подтвердил, что речь именно о насильственной мобилизации.

Также Зеленский заявлял примерно то же самое в контексте назначения Буданова главой Офиса президента - с анонсом неких наработок Буданова по этой теме. Да и сам бывший глава ГУР критиковал ход мобилизации.

Однако, несмотря на эти намеки, что "проблему видим, будем разбираться", фактически ситуация с тех пор никак не поменялась - жесткая уличная мобилизация как шла, так и идет, и никаких наработок по ее прекращению представлено не было.

Более того, исходя из ситуации с нехваткой личного состава на фронте, неясно, каким образом власти собираются отказываться от бусификации - коль скоро они намереваются воевать и дальше (как было сказано выше в главе о переговорах).

The New York Times написала, что Украине не хватает войск для защиты всей линии фронта, поэтому России удается находить бреши в обороне.

Большую часть прошедшего года Украина сосредотачивала основные силы на удержании городов в Донецкой области, которую РФ требует отдать для завершения войны. Из-за этого обширный участок территории в Запорожской области остался "слабо защищённым и уязвимым".

В ноябре и декабре российские войска добились наибольших успехов в Запорожской и Днепропетровской областях, захватив почти 440,3 кв. км - на 20% больше, чем в Донецкой области. Издание упоминает внезапный захват россиянами украинского командного пункта в Гуляйполе.

"Это была катастрофа", - сказал об этом случае капитан Дмитрий Филатов, командир Первого отдельного штурмового полка Украины, подразделение которого было срочно направлено для усиления гарнизона в Гуляйполе на юго-востоке Украины. "Нам постоянно не хватает людей", — говорит командир роты Хорол.

"В батальоне должно быть около 500 солдат. В реальности нам повезло, если у нас их 100. Из этих 100, возможно, только 50 действительно готовы к бою — те, кто не ранен и не истощен", - заявил начальник штаба батальона беспилотников 260-го полка Владислав Башчеванский.

Издание считает, что ВСУ вряд ли грозит непосредственный крах под Запорожьем. Но украинские солдаты говорят, что сложившаяся ситуация вынуждает их вести войну подобно пожарным — бросаясь на локализацию вспышки в одном секторе, чтобы увидеть, как вспыхивает другая вспышка в другом месте, а затем отступать, когда первая снова вспыхивает.

Цель, по словам бойцов, состоит не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы сохранить достаточное пространство для того, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий, которые укрепили бы ее позиции на мирных переговорах.

Исходя из такой ситуации на фронте, заявления Зеленского о решении проблемы бусификации, могут отражать одну из двух тенденций.

Первая - пользуясь сменой руководящих кадров ОП и Минобороны, президент воспользовался случаем "отстроиться" от токсичной темы уличной мобилизации, пообещав некие неясные пока улучшения в этой сфере (которые могут впоследствии либо отстутствовать, либо оказаться косметическими).

Вторая - власти предполагают, что война скоро закончится, и готовят существенные послабления по мобилизации. Но это будет напрямую зависеть от хода переговоров, которые мы анализировали выше.

Третья - власти намерены сделать упор на добровольно-контрактный набор в армию, как это происходит в России. Некоторые намеки на новую "систему контрактов" с граничными сроками службы делал еще бывший министр обороны Шмыгаль. Хотя он не говорил, что она отменяет принудительную мобилизацию. При этом очевидно, что добровольцев можно привлечь сейчас только очень большими "подъемными" и значительным увеличением денежного довольствия. Но на это пока неизвестно где брать деньги. Поэтому реалистичность такого подхода вызывает большие сомнения. Как и в целом возможность привлечения значительного числа добровольцев даже за большие деньги. Те, кто хотел идти в армию добровольно, уже и так пошел в начале войны. А сейчас желающих служить очень мало. Что и показал опыт "молодежных контрактов" 18-24, по которым, несмотря на очень привлекательные условия, пока наплыва желающих служить не наблюдается.

Начнется ли новая война на Ближнем Востоке

Западные СМИ пестрят сообщениями о том, что США в ближайшее время могут нанести массированный удар по Ирану, хотя и отмечают, что глава Белого дома Дональд Трамп окончательного решения не принял.

Американский президент действительно стоит перед крайне непростым выбором, потому что риски для него огромные, а успех операции далеко не гарантирован.

Прежде всего крайне спорный вопрос, какова вообще может быть цель таких ударов. Свергнуть режим аятоллы? Но у США под рукой на Ближнем Востоке нет достаточных сухопутных сил для завоевания Ирана, поэтому такой сценарий возможен только в случае, если удары спровоцируют новые массовые акции протеста и основательно расшатают весь иранский госаппарат, лишив его возможности эти акции подавить. Либо спровоцируют мятеж против аятоллы части силовиков, которые будут действовать во взаимосвязи с США.

Собственно, именно на это, как следует из публикаций западных СМИ, и делает упор американская разведка, заявляя, что власть аятолл сейчас находится в наиболее уязвимом положении со времен революции 1979 года, и если нанести мощный обезглавливающий удар, то режим рухнет. Reuters пишет, что Трамп думает нанести точечные удары по руководству и силовикам Ирана, чтобы "вдохновить протестующих на захват правительственных зданий".

Но оправдается ли этот расчет, никто точно сказать не может. Опыт как прошлогодней 12-дневной войны с Израилем, так и недавно подавленных акций протеста свидетельствует, что иранская власть весьма устойчива в кризисных ситуациях благодаря каркасу КСИР, который сжимает собой все госуправление. И даже убийство или похищение аятоллы (подобно Николасу Мадуро) и других руководителей исламской республики может не привести к изменению курса страны.

В таком случае вполне вероятно, что удар США вызовет не падение режима, а его консолидацию, максимальное ужесточение внутренней политики и усиление позиций наиболее радикальных кругов.

Правда, можно поставить менее масштабные цели. Например, посредством ударов принудить Тегеран пойти на соглашение об уране и баллистических ракетах. Однако, во-первых, у США нет никаких средств контроля над исполнением этих соглашений, пока аятолла останется у власти. А во-вторых - и в главных - существует огромный риск, что Тегеран не пойдёт ни какие договоренности, режим быстро не рухнет и США окажутся втянуты в длительную войну в очень неудобной для себя стратегической ситуации, когда придется оперировать на удалении от своей территории и от территории единственного надёжного союзника - Израиля. Причем большая часть военной логистики американцев в Персидском заливе будет завязана на насквозь простреливаемом Ираном Ормузском проливе, который, к слову, Тегеран может заминировать и перекрыть.

Длительная война станет катастрофой для Трампа, который пришёл к власти под миротворческими лозунгами. Американское общество абсолютно не принимает никаких войн по инициативе Вашингтоне и тем более большие жертвы в войнах.

С учетом этого любые военные акции Трамп может осуществлять только в формате венесуэльского блицкрига - молниеносной операции без жертв среди американцев.

Если же США будут вынуждены втянуться в длительную войну с Ираном с большим числом погибших, это станет политической смертью для Трампа, трампизма, а возможно, и Республиканской партии в целом, которая сейчас почти в полном составе поддерживает удар по Ирану. Велик и риск начала больших внутренних потрясений в самих Штатах, где и без того атмосфера крайне напряжена. То есть последствия будут крайне негативными для Трампа лично и для США в целом.

Конечно, большой вопрос, сможет ли Тегеран нанести болезненный удар по американской армии. Во время прошлогодней войны иранские вооруженные силы не показали высокой эффективности. Однако нужно учитывать, что тогда нападение Израиля было внезапным и в первый же день военное руководство Ирана было обезглавлено. Сейчас у иранцев было время подготовиться к удару. Правда, пока неизвестно, как они подготовились: смогли ли накопить значительные запасы ракет и дронов, включая морские, укрепить свою систему ПВО.

В немалой степени ответ на него зависит от того, насколько активно Ирану помогает и будет помогать в случае нападения американцев Китай. Что касается России, то она вряд ли сможет сильно помочь из-за переключения почти всех своих ресурсов на войну в Украине, а также из-за переговорного процесса с командой Трампа.

Как мы уже писали, противостояние Америки с КНР носит экзистенциальный характер. Действия США с морской блокадой Венесуэлы и аналогичные намерения в отношении Ирана - крайне тревожный сигнал для Пекина о том, что рано или поздно Штаты могут поступить с ним точно так же, ограничив судоходство в порты и обрушив всю китайскую внешнюю торговлю. Поэтому, оказав масштабную поддержку Ирану в случае нападения на него США и втянув Вашингтон в длительную войну, Китай сможет решить сразу несколько важнейших стратегических задач. Во-первых, продемонстрировать Штатам, что их стратегия морской блокады не работает и американскому флоту можно нанести огромный ущерб. Во-вторых, показать всему миру, что американцы не всесильны и потому не нужно бояться вести политику вопреки требованиям США. В-третьих, получить опыт войны против американского флота. В-четвертых, отвлечь американцев от помощи Тайваню, что облегчит Китаю возможную военную операцию на острове. В-пятых, резко ослабить позиции Трампа и вызвать большие внутриполитические потрясения внутри Штатов, что не позволит Вашингтону сконцентрироваться на дальнейшем усилении противостояния с Китаем на международной арене.

При этом поддержка Китаем Ирана технически возможна, даже если американский флот полностью заблокирует судоходство в исламскую республику. В таком случае поставки могут осуществляться по суше через Туркменистан или Пакистан.

Но неизвестно, решится ли Пекин на такую игру. До сих пор китайцы на мировой арене действовали крайне осторожно и старались не ввязываться в военные противостояния, чреватые резким обострением отношений с США.

Однако для американцев всё же существует риск, что при поддержке Китая Иран может дать длительный отпор США, превратившись для Трампа в его Украину. Вероятно, в Вашингтоне этот риск учитывают, поэтому пока и не дают команды атаковать. Впрочем, нельзя исключать, что такая команда может быть дана в ближайшее время.

После суперэффектной и эффективной операции в Венесуэле вполне понятно возникающее у Вашингтона желание повторить этот опыт в Иране. Особенно на фоне ожиданий, что в Тегеране после американских ударов может произойти внутренний переворот, как он де-факто произошёл в Каракасе после похищения Мадуро. Но аналогии не всегда срабатывают.

В 2014 году в Крыму РФ тоже провела молниеносную и почти бескровную операцию по аннексии полуострова. И затем это стало одной из причин начала полномасштабного вторжения в 2022-м. Вероятно, были ожидания, что всё пройдёт так же легко и быстро, как в 2014-м. Но вышло, как известно, совершенно иначе.