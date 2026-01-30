Сегодня резко пошла вниз стоимость золота, серебра и биткоина, а доллар начал укрепляться.

Это произошло из-за того, что

Дональд Трамп объявил о своем кандидате на позицию председателя Федеральной резервной системы США. Им стал Кевин Уорш, который может в мае 2026 года заменить действующего главу ФРС Джерома Пауэлла на ближайшие 4 года (назначение подтверждается Сенатом).

Кевин Уорш не новичок в этой сфере: с 2006 по 2011 год он входил в Совет управляющих Федрезерва, консультировал Трампа по вопросам экономической политики и, по слухам, особенно с ним сблизился в последние месяцы. В целом банкир известен жесткими взглядами на инфляционную политику, но последнее время активно продвигает идею снижения ставок для поддержки роста американской экономики за что выступает и Трамп.

После появление новости о выдвижении Уорша американский доллар начал укрепляться — пара евро/доллар с сегодняшнего утра отошла с 1,1926 до 1,1910.

Одновременно просели цены на металлы, в которых инвесторы обычно пережидают неспокойные время: цена на золото провалилась сразу на 8%, преодолев отметку в $5000 за унцию, а серебро опустилось ниже $100, поскольку распродажа охватила весь рынок металлов. Медь упала почти на 4% в Лондоне после того, как в четверг впервые превысила отметку в $14 000 за тонну, показав самый большой внутридневной скачок с 2008 года.

Одновременно с металлами в ответ на анонсированное назначение Кевина Уорша подешевел и биткоин (Bitcoin), цена которого просела с $85 тыс. ниже $81 тыс. за монету. А Ethereum потерял более 7%, уйдя ниже 2 700 за единицу.

Возникает однако вопрос - почему такая реакция рынка на Уорша, который, как писалось выше, хочет опустить ставку ФРС? Ведь, по идее, это должно привести к удешевлению доллара.

Ответ на этот вопрос в том, что Уорша на финансовых рынках считают "меньшим злом",

так как боялись, что Трамп поставит во главе ФРС откровенного популиста. А Кевина Уорша таким не считают, полагая, что он будет вести сдержанную политику. Кроме того, известно об умении Уорша находить общий язык с Дональдом Трампом. А значит не будет острых конфликтов, которые могли бы расшатать рынок.

А что касается снижения ставок ФРС, то ее ждут не раньше лета (после вступления в должность Уорша), потому негативного влияния на доллар с этой стороны в ближайшие месяцы не ожидается.