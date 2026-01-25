Из-за морозов, блэкаутов и действий госорганов в Украине стали проблемными сразу две категории автомобилей - электрокары и с дизельными двигателями.

На днях большинство специализированных "электрических" заправок резко повысили тарифы - с 16-18 гривен до 30-39 гривен за киловатт, то есть, в среднем, вдвое. Что было вызвано, в первую очередь, повышением НКРЭ цен для промпотребителей.

Таким образом, экономность электрокаров (ради чего их и покупало большинство украинцев) в один момент просто испарилась. Более того, среднестатистический километр пробега на электричке теперь дороже, чем на бензиновом или дизельном авто. И это при том, что специализированные заправки для электрокаров работают с перебоями, так как их отключают, как и других пользователей.

По дизелю - свой список проблем. Многие водители попросту не смогли завести авто в морозы, несмотря на то, что залили в баки, якобы, "зимний" дизель (в частности, на это жаловались клиенты "Окко", "Укрнафты", "Маршалла" и других сетей). Столичные СТО сейчас переполнены такими машинами, а их владельцы платят тысячи гривен за "разморозку" и ремонт. В то же время морозостойкое топливо на многих заправках продолжает дорожать - только за неделю "арктический" дизель прибавил в цене гривну на литре и стоит уже дороже 70 гривен.

Разбирались, с чем связан "автомобильный коллапс" и к чему он приведет.

Как электромобили за день потеряли "экономичность" и что с ними будет дальше

Накануне выходных на украинских чарджерных сетях (специализированные АЗС для электромобилей) резко взлетели тарифы.

Средний тариф вырос с 16-18 гривен до 30-39 гривен за киловатт, то есть, вдвое и даже больше. Правда, на некоторых заправках ценник вырос не так радикально - до 25 гривен, но их очень мало, и, скорее всего, тариф уже в ближайшее время "выровняется".

Водители, которые не имеют домашних зарядок (они позволяют заряжать авто по тарифам на электроэнергию для населения, то есть, 4,32 гривны за киловатт днем и 2,16 гривен за киловатт ночью) и "подпитываются" на специализированных АЗС, шокированы таким нововведением.

"У меня электрокар Mini Cooper с батареей на 40 киловатт. Еще в начале недели полная зарядка стоила 640-720 гривен в зависимости от АЗС, а в конце — уже 1200- 1560 гривен, то есть, двойной ценник на ровном месте. И это при том, что нужно еще поискать рабочие заправки, потому что из-за жестких отключений света многие из них просто выключаются", — говорит нам киевлянин Игорь.

В сети электрических заправок ТОКА пояснили — рост цен связан с повышением коммерческих тарифов на электроэнергию.

"НКРЭ приняла решение о повышении предельных цен на электроэнергию, и это напрямую повлияло на стоимость зарядки на общественных станциях", — пояснили представители сети.

Речь идет о постановлении НКРЭ №70 от 16 января этого года, согласно которому повысились прайс-кэпы на рынках на сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем. В среднем предельные тарифы выросли в 1,5 раза - до 15-16 тысяч гривен за мегаватт/час в часы пиковой нагрузки. Ранее регулятор пояснял, что такое повышение прайс-кэпов необходимо для того, чтобы Украина могла заводить импортную электроэнергию из Европы не только в часы минимальных нагрузок на сеть (ночью), но и в периоды максимального потребления.

Но автоматически взлетел тариф на электроэнергию для всех коммерческих потребителей, в том числе, и для специализированных заправок для электрокаров.

"К 15 гривнам отпускной цены добавляется 4 гривны за транспортировку, НДС, налоги, банковский сбор 2%, амортизация оборудования. В итоге себестоимость киловатта за специализированной АЗС составляет, как минимум, 24 гривны. Понятно, что продавать электроэнергию по старым ценам в 16-18 гривен заправки уже не могут", - пояснил аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Но, как видно, заправщики все же закладывают и достаточно большую наценку - до 15 гривен на киловатт. Это связано с повышенным спросом на зарядку на специализированных АЗС, так как у многих водителей с домашними зарядками попросту нет света большую часть суток.

В итоге стоимость зарядки электрокара побила все рекорды. По словам Новицкого, к примеру, электрокар Tesla Model 3 расходует в среднем 20 Квт на 100 километров пробега, что по нынешним тарифам, минимум, 600 гривен.

При этом стоимость тех же 100 километров на бензиновом авто — 596 гривен (А-95 стоит в среднем 59,6 гривен за литр, расход - 10 литров на сотню). То есть, "электричка" уже обходится дороже, чем авто на бензине (хоть и не намного), а еще недавно было с точностью до наоборот (до подорожания сотня километров на той же Tesla Model 3 стоила 320-360 гривен.

Если сравнивать с дизельными авто, то там та же сотня километров стоит в среднем 414 гривен (стоимость дизельного топлива - 59,28 гривен за литр, расход - 7 литров на 100 километров). То есть почти на 200 гривен дешевле, чем ждя электрокара.

"То есть, для тех, кто заправляется на общественных АЗС (а таких - водителей - не менее 20%) электрокары, получается, вообще теряют смысл. Но они по-прежнему выгодные для тех, у кого дома есть свои зарядки", — отметил Остап Новицкий.

Но и для владельцев домашних зарядок не все так просто. Даже электрокар со сравнительно небольшой емкостью батареи (до 40 киловатт) заряжается "до полного" не менее 10 часов (а при морозах еще дольше). Столько часов со светом сейчас нет ни у жителей многоэтажек, ни у в частных домах. Можно сократить время зарядки до 3-4 часов, но для этого нужно покупать специальный "быстрый" порт за несколько тысяч гривен.

Владелец Mini Cooper киевлянин Игорь подсчитал, что сейчас дешевле заряжать электрокар от генератора, чем на специализированной АЗС.

"У знакомого есть генератор на 9 киловатт с потреблением 3 литра бензина в час. На полную зарядку моего авто уйдет примерно до 4 часов, а это 12 литров бензина в час или чуть больше 700 гривен. А на АЗС зарядка по новому тарифу стоит, как минимум, 1200 гривен", - говорит мужчина.

Но, понятно, что зарядка электрокара от генератора на постоянной основе —это не выход.

"Скорее всего, будут продавать свою "электричку", так ее основной плюс - экономичность - просто испарился в один день. А минусы - сравнительно небольшой запас хода, длительное время зарядки и пр - остаются", —сетует Игорь.

Отметим, что в Украине уже и так перенасыщен рынок электрокаров, так как накануне отмены льгот по налогам их навезли огромное количество (только в декабре 2025 года - 32 тысячи штук). Если собственники "электричек" станут массово выставлять их на продажу, цены могут просто посыпаться, даже несмотря на возврат налогов (20% НДС), а люди, только недавно радовавшиеся "выгодной покупке" рискую сильно потерять в деньгах.

"Парафиновый" дизель и ремонты авто на тысячи гривен

С дизельным авто - свои проблемы. Водители массово жалуются, что, хоть они и заливали в баки, якобы, зимнее топливо, по итогу машины в морозы попросту не завелись.

Многие были вынуждены транспортировать свои авто на эвакуаторах на СТО, где их либо отогревали в теплых боксах по 500-600 гривен в сутки, либо делали серьезный реонт топливной системы на несколько тысяч гривен. Плюс - в любом случае приходится менять топливный фильтр, который от некачественного дизельного топлива попросту покрывается слоем парафина. А это еще, в среднем 1,5 тысячи гривен к ценнику.

Как рассказали нам в компании "Авто SOS", тариф на транспортировку авто до СТО (примерно до 10 километров) на эвакуаторе стоит 2 тысячи гривен.

"Но это только если есть фаркоп, то есть чтобы была возможность зацепить машину для погрузки. Если его нет, то нужен манипулятор, и, с его учетом, транспортировка на СТО будет стоить 3200 гривен", — сообщили в компании.

Многие СТО предлагают владельцам "недвижимых" авто поместить их в теплые боксы по 500-600 гривен в сутки, минимум, на 2 суток, то есть, еще 1000-1200 гривен к ценнику.

Впрочем, как пояснили нам на СТО Manic Mechanics, чаще всего такой "разогрев" не позволяет поставить машину на ход.

"Лучше сразу начинать с диагностики, потому что на самом деле причины - почему не завелось авто в холода - могут быть самыми разными, от качества топлива до свечей накала и аккумулятора", - говорит мастер Виталий.

Диагностика стоит в среднем по рынку 1-1,5 тысячи гривен. При этом, как показывает практика, записаться "на сейчас" крайне сложно - многие СТО перегружены и запись - на недели вперед. К примеру, на Manic Mechanics (Подразделение на Оболони) уточнили, что к ним можно записаться только на 10 февраля.

То есть, только "доставка" авто на СТО и выяснение причин поломки будет стоить 3,5 - 6 тысяч гривен.

По ремонту - отдельный ценник. Точно придется менять топливный фильтр, если он покрылся парафином из-за некачественного топлива (1,5 тысячи гривен), а, возможно, и форсунки (в этом случае ремонт может стоить и до 10 тысяч гривен).

Что случилось дизельным топливом и почему из-за него этой зимой такие проблемы?

Поясним - дизельное топливо, которое эксперты рекомендуют заливать в холодное время года, делится на два вида. Первый — "европейская зима". В таком топливе есть присадки-депресоры, которые предотвращают вязкость топлива в морозы. Формально такое топливо можно заливать до минус 20 градусов. Но, как говорит учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, "все рекламируют дизель до минус 20, пока не настали те самые минус 20".

По его словам, в реальности дизель "европейская зима" сохраняет свои характеристики максимум до 12-14 градусов мороза.

Второй вид зимнего дизеля - арктический. Он не загустевает и обеспечивает нормальный запуск и эксплуатацию двигателя до минус 32-40 градусов.

Как раз в таким дизелем в Украине в этом году проблема, о чем эксперты предупреждали еще с осени.

Ранее большие объемы такого топлива к нам завозили из Индии, а после запрета поставок (так как индийские НПЗ перерабатывают российскую нефть) украинские импортеры переориентировались на дизель из других источников (Греции, Катара, Литвы, Польши и др). Но, по словам Леушкина, наши поставщики в этом году завезли, в основном, дизель "европейская зима", так как он был на 1,5 гривны на литре дешевле в опте плюс на рынке его предлагали много. "Арктики" контрактовали намного меньше, и в основном, под армию.

В "европейскую зиму" наши заправщики массово кинулись добавлять разные присадки. Пытаясь повысить морозостойкость такого топлива.

"Только вот прикол - антигель не работает. Топливо с ним застывает, как и без него. Начали разные пробовать, грешить, мол, плохой антигель. А тем временем клиент мерзнет, матерится, на СТО уже полно крутых и обычных легковушек с перемерзшими фильтрами и холодцом в баке вместо дизеля. Давай новые партии, типа, улучшенной зимы, контрактовать, а она тоже мерзнет, и на нее тоже антигель не действует. А оказывается, на заводе нам в эту "еврозиму" уже налили антигеля до предельной концентрации и продали как "почти арктику". Вот поэтому антигель и не подействовал, это как наркоз для наркомана. По -сути, нам продавали "лето" с антигелем под видом "зимы", - описывает причины злоключений с дизелем Дмитрий Леушкин.

Арктический дизель (он, якобы, выдерживает морозы до минус 32-40 градусов) не такой проблемный, но даже он, по словам Леушкина, застывает.

"Вот такая Арктика, даже с бензовоза не сливалась двое суток. Уже хотели ведрами вычерпывать, а на дне - по 250-300 кг парафина так и осталось в отсеках", — написал Леушкин на своей странице в Фейсбуке, выставив фото застывшего арктического дизеля ( и это при том, что в Украине не было даже 25 градусов мороза, не говоря уже о 32-40, до которых, якобы, "работает" этот вид топлива.

При этом арктический дизель постоянно дорожает и на некоторых заправках стоит уже дороже 70 гривне за литр (обычный дизель - в среднем по стране — 59,28 гривен за литр).

Скажем, 10 января в сети ОККО дизель Pulls (до минус 32 градусов) стоил 66,99 гривен, 15 января — 69,99 гривен за литр, а сейчас - 70,99 гривен.

Такой же ценник на заправках сети WOG.

На Socar премиальное зимнее топливо тоже стоит 72,99 против 69,99 гривен неделей ранее и 67,99 гривен на 10 января.

По словам Леушкина, уже на следующей неделе начнет дорожать на 1-2 гривну за литр и "обычный" дизель, что связано с исчерпанием запасов ресурса, завезенного еще по старым акцизам (они выросли с 1 января 2026 года) и ростом цен на нефть и нефтепродукты на опте.

Если при этом в Украине будут сильные морозы ценник на арктическое топливо может взлететь еще больше и в некоторых сетях достигнет 74-75 гривен за литр.