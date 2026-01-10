В Киеве продолжаются перебои с транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в своём Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что весь электротранспорт, курсирующий на левом берегу Киева, временно не будет работать.

"Электроэнергию, которая ранее использовалась для питания электротранспорта левого берега, перенаправлена на обеспечение работы критически важных для жизнеобеспечения города объектов инфраструктуры", - пояснили на предприятии.

Для обеспечения транспортного сообщения движение электротранспорта будет продублировано автобусными маршрутами.

На правом берегу электротранспорт работает, но с отклонением от графиков.

В киевском метрополитене сегодня будет увеличен интервал между поездами: время ожидания составит 10 минут на всех линиях подземки.

Кроме того, экстренные отключения света сейчас действуют на левом берегу Киева, а также в Печерском и Голосеевском районах на правом берегу.

Об этом сообщает ДТЭК.

По данным компании, в остальных районах свет подаётся по графикам.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из‑за аварийных отключений электроэнергии.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала до конца дня полное восстановление подачи тепла в Киеве и переход столицы на плановые графики электроснабжения.