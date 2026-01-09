Ночная атака была самой большой атакой на объекты критической инфраструктуры и систему энергообеспечения Киева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время интервью журналистам.

По его словам, в настоящее время ситуация в городе "сложная, но контролируемая".

Мэр столицы также сообщил, что отопление восстановлено в 1083 жилых домах в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.

При этом он напомнил, что после ночной атаки без отопления остались почти 6 тысяч многоквартирных домов, то есть почти 5 тысяч многоэтажек все еще замерзают.

Вице-премьер Алексей Кулеба в свою очередь подтвердил, что в Киеве уже полностью восстановили водоснабжение после ночной атаки.

Тем временем в Сети продолжают публиковать кадры разрушенных многоэтажек в Киеве после ночного обстрела.

В ЖК "Файна Таун" поврежден оказался 15-этажный жилой дом. В нем пропали свет, вода и отопление.

Из-за удара по нему из пострадавшего подъезда выселили всех жильцов.

Ранее мы также писали, что во время массированного удара по Киеву российский дрон повредил здание посольства Катара.

Почему в Киеве сливают воду после ночного удара по столице, а Кличко советует жителям уезжать из города, мы разбирались в отдельном материале.