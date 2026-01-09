Во время массированного удара по Киеву российский дрон повредил здание посольства Катара.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Катар многое делает как посредник в контактах с Россией, чтобы были освобождены военнопленные и гражданские лица, которые содержатся в российских тюрьмах.

Выбитые окна в диппредставительстве

Кроме того, Зеленский заявил, что в Киеве повреждены 20 жилых домов. Известно о четырёх погибших, среди которых сотрудник скорой помощи.



"Десятки людей получили ранения. Был нанесён и повторный удар по одному из жилых домов - как раз в тот момент, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", - рассказал президент.

В столице были прилеты и по объектам инфраструктуры и энергетики. В МВД сообщили, что в Киеве повреждены 40 объектов.

А народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в его комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после ночной атаки на Киев нет отопления и воды.

Ранее мы сообщали, что около полуночи по Львовской области был нанесён удар "Орешником". В результате пострадал объект критической инфраструктуры.

Война в Украине идет 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без света оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.