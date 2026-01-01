В новогоднюю ночь войска РФ запустили более 200 дронов по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областям.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Исходя из его заявлений, беспилотники были нацелены на объекты энергетики.

Он потребовал от партнеров не задерживать поставки средств ПВО, о которых, по его словам, он договорился в Америке в конце декабря.

"Убийства нужно остановить – пауз в защите жизни быть не может. Если удары не прекращаются даже в новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Мы рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя", - написал Зеленский.

По информации местных пабликов, за несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. На одном из объектов возник пожар.

Из-за удара фиксируются перебои с электроснабжением критически важных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы. Также в Одессе зафиксированы повреждения двухэтажного дома и попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже многоэтажки без детонации.

В Волынской ОВА сообщили, что более 103 тысяч домохозяйств остались без света в области после ночной атаки.

Регион всю ночь находился под массированным ударом беспилотников, которые атаковали объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары, их тушение продолжается.

Очаги возгораний зафиксированы, в частности, в Луцке и Ковельском районе.

На карте - маршрут движения беспилотников по региону.

По Запорожскому району нанесен удар, из-за которого почти 4000 абонентов остались без электроснабжения, сообщает ОВА.

По их словам, уже начались восстановительные работы, чтобы вернуть людям свет.

В Минэнерго пишут, что сегодня во всех регионах Украины ограничивают потребление электричества: действуют графики для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

Напомним, в Киеве энергетики начали включать электричество в домах, по так называемой половинчатой системе.

Война в Украине идет 1408-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 1 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее Зеленский в своем новогоднем обращении прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ. За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки. ВАКС избрал меру пресечения ещё двум народным депутатам от "Слуги народа". Лукашенко заявил, что Путин отказался наносить удар "Орешником" по Банковой. С нового года Украина присоединилась к зоне роуминга Евросоюза.

