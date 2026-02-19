Отравление народных депутатов и сотрудников аппарата парламента связано со вспышкой норовируса, а питание в столовой к их недомоганию ни при чём.



Об этом официально сообщает аппарат Верховной Рады в своём Telegram-канале.

Вывод о заражении вирусом сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основе полученных результатов эпидемиологического расследования.

Представители центра провели проверку столовой и её сотрудников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, а также исследование питьевой воды и воды для приготовления еды. К лабораторным исследованиям также привлекались специалисты киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Исследование с применением метода диагностики инфекционных заболеваний ПЦР установило, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса - норовирус, острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передаётся контактно-бытовым и воздушно-капельным путём.

Аппарат Рады принял дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.





Напомним, 12 февраля Верховная Рада разошлась до 24 числа, не сумев утвердить даже повестку дня из-за нехватки голосов. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что причинами стали отравления и командировки депутатов.

На следующий день нардеп Галина Третьякова заявила, что заболели как минимум 38 ее коллег.