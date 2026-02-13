Сегодня в сессионном зале Верховной Рады снова было крайне малолюдно из-за массового отравления народных депутатов, которое сопровождается поносом и высокой температурой.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Тем временем народный депутат из фракции "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что заболели как минимум 38 ее коллег.

"Я не заболела, однако есть много вопросов: как одновременно заболело более 38 народных депутатов Украины, причем накануне они были здоровы (лечение вплоть до капельницы); как так, что процент заболеваний в службах ВРУ не увеличился (службы - даже УДО, которые несут службу на улице на морозе, - имеют стандартный процент больничных, только что с блокпоста); здоровы также уборщицы (сегодня утром разговаривала) и работницы столовых - все здоровы. Зачем пресс-служба ВРУ вышла с неудачным оправданием, если расследование не проведено и последствия не ясны? Если это ротавирус - то почему родственники заболевших нардепов здоровы? И наконец, о реакции телеграм-каналов. Кому-то очень выгодно разрушать репутационно законодательный орган, который, несмотря ни на что, работает. Собственно, репутацию депутатов ВРУ планомерно уничтожали все 34 года независимости. Уничтожал враг. Работаю дальше. На своём месте. Как и подавляющее большинство", - написала нардеп на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера Верховная Рада разошлась до 24 февраля, не сумев утвердить даже повестку дня из-за нехватки голосов. По словам нардепа Ярослава Железняка, причиной стали отравления и командировки депутатов.

Позже в СМИ появилась информация, что у нардепов принудительно отбирают образцы и заставляют сдавать анализы, чтобы выяснить причину их острой диареи.