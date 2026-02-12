Народных депутатов заставляют сдавать анализы, чтобы выяснить причину массовой диареи в Раде
У народных депутатов Украины принудительно отбирают образцы и заставляют сдавать анализы, чтобы выяснить причину их острой диареи.
Об этом массово пишут украинские паблики.
На самом деле в аппарате парламента сообщили, что в Верховной Раде лишь проводится исследование, опрашиваются депутаты и отбираются образцы.
Отмечается, что это связано с несколькими зарегистрированными случаями заражения.
"В настоящее время специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований. Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции", - сообщили в пресс-службе парламента.
При этом в целях профилактики и предотвращения вспышки инфекции в здании Рады проводится медицинский контроль.
Напомним, по одной версии, депутаты отравились в столовой парламента, по другой - подхватили ротавирус в Буковеле или еще где-то. Из-за нехватки голосов нардепы не смогли утвердить даже повестку дня.
Ранее мы писали, что подвешенными остаются законопроекты, необходимые для получения западного финансирования.