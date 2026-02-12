У народных депутатов Украины принудительно отбирают образцы и заставляют сдавать анализы, чтобы выяснить причину их острой диареи.

Об этом массово пишут украинские паблики.

На самом деле в аппарате парламента сообщили, что в Верховной Раде лишь проводится исследование, опрашиваются депутаты и отбираются образцы.

Отмечается, что это связано с несколькими зарегистрированными случаями заражения.

"В настоящее время специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований. Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции", - сообщили в пресс-службе парламента.

При этом в целях профилактики и предотвращения вспышки инфекции в здании Рады проводится медицинский контроль.

Напомним, по одной версии, депутаты отравились в столовой парламента, по другой - подхватили ротавирус в Буковеле или еще где-то. Из-за нехватки голосов нардепы не смогли утвердить даже повестку дня.

Ранее мы писали, что подвешенными остаются законопроекты, необходимые для получения западного финансирования.