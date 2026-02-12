Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпиады, потому что он "отказался придерживаться правил по самовыражению".

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета на своём сайте.

"Гераскевич не сможет сегодня утром стартовать в своей гонке на зимних Олимпийских играх 2026 года", – говорится в сообщении.

Решение было принято Международной федерацией бобслея и скелетона после отказа спортсмена соблюдать правила МОК. Гераскевич планировал выступить в шлеме с изображением украинских атлетов, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но в организации заявили, что такая экипировка "не соответствует правилам соревнований", а Гераскевич не пошел на предложенный компромисс - демонстрировать шлем везде, кроме заездов. В связи с этим МОК также отозвал аккредитацию атлета на Олимпийских играх.

Гераскевич в ответ заявил в своём Facebook, что МОК неправильно интерпретировал свои же правила, и потребовал от комитета извинений.

"Прошу: снять запрет на использование шлема памяти. Извиниться за давление, оказанное на меня в последние дни. В знак солидарности с украинским спортом предоставить электогенераторы для украинских спортивных объектов, которые ежедневно страдают от обстрелов. Очень надеюсь на ответ до начала соревнований по скелетону", - написал спортсмен.

А в комментарии "Суспильному" атлет раскритиковал политику МОК.

"Те аргументы, которые приводила Ковентри (президент комитета Кирсти Ковентри - Ред.), что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной, в этом есть большие сомнения. В особенности после этого решения. Тон был адекватным, не было скандала. Она предлагала, что мы можем показать его на старте, но я буду ехать в другом шлеме и потом мне его предоставят в микс-зону. Но я считаю, что должны получить такие же права, что и другие спортсмены в других видах спорта из других стран. Почему-то я таких прав не получил", - пожаловался Гераскевич.

Отметим, что Олимпиада в Милане – третья в карьере Гераскевича. В феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине он, проходя возле камеры, показал плакат с надписью No war in Ukraine ("Нет войне в Украине").

Между тем делегаты МОК выразили готовность принять и приветствовать Россию на основных соревнованиях. Так, Ковентри заявила, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой.