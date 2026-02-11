Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать шлем с надписью об Украине во время Олимпийских игр в Италии украинской фристайлистке Екатерине Коцар.

Об этом 25-летняя атлет сообщила в эфире олимпийской студии телеканала "Перший".

Накануне старта Олимпиады женщина получила от МОК письмо с запретом на использование шлема с надписью "Be brave like Ukrainians" ("Будьте храбрыми, как украинцы").

"У меня есть фирменный шлем, в котором я выступаю, "Be brave like Ukrainians". И где-то за неделю перед Олимпийскими играми мне пришло письмо на почту, что Международный олимпийский комитет считает этот шлем пропагандой, из-за чего в нем я не могу выступать на Играх. Я из-за недостатка какого-то опыта, знаний и, наверное, уверенности, просто сменила шлем, и теперь там просто маленький флаг Украины. Просто отказалась от него на участии в Олимпийских играх, но ни в коем случае не буду отказываться в дальнейшем. Это точно не запрет от Международной федерации лыжного спорта, потому что я в этом шлеме выступаю с 2022 года и он у меня неизменно с этой надписью. Стараюсь нести его по всему миру", – сказала Коцар.

Она поддержала Владислава Гераскевича, которому уже на самой Олимпиаде запретили использовать шлем с изображениями погибших на войне украинских олимпийских спортсменов. После этого запрета Гераскевич всё равно надел шлем на вчерашнюю тренировку. Его первое выступление на Олимпиаде состоится завтра.

Напомним, Игры стартовали 6 февраля. На церемонии открытия знаменосцами сборной Украины были Гераскевич (в Кортина-д'Ампеццо) и участница шорт-трека Елизавета Сидерко (в Милане).