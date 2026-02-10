Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование на Олимпиаде-2026 особого шлема, где изображены погибшие украинские спортсмены.

Об этом Гераскевич написал на своей странице в Инстаграме.

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", - написал Гераскевич.

Также скелетонист сообщил, что готовит официальный запрос в МОК, в котором будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Ранее Гераскевич сообщил, что Международный олимпийский комитет призвал украинскую сборную не делать антироссийские акции на Олимпиаде-2026 в Италии.

Напомним, 6 февраля в Италии стартовали зимние Олимпийские игры-2026. Знаменосцами сборной Украины стали скелетонист Владислав Гераскевич (в Кортина-д'Ампеццо) и участница шорт-трека Елизавета Сидерко (в Милане).