Владимир Путин вчера лично поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на первого заместителя главы российского ГРУ генерала Владимира Алексеева, сообщил Песков.

Напомним, сегодня Россия официально обвинила украинские спецслужбы в организации покушения.

В ОАЭ был задержан и уже выдан России подозреваемый в покушении уроженец Тернополя Любомир Корб, имевший как российское, так и украинское гражданство. А также один из его, как заявляют в РФ, пособников.

Ещё одна подозреваемая в пособничестве, уроженка Луганской области (она, по версии следствия, арендовала квартиру в том же доме, где жил Алексеев, для того, чтоб затем помочь киллеру проникнуть в дом), уехала из России, как утверждается, в Украину.

Наверняка это покушение Кремль будет использовать для убеждения Дональда Трампа в том, что Киев, на самом деле, никакого прекращения войны не хочет, а наоборот - пытается сорвать переговоры (Алексеев - заместитель главы российской делегации на переговорах генерала Игоря Костюкова). А потому нужно жестко надавить на украинские власти, чтоб те выполнили условия договоренностей в Анкоридже (вывод войск из Донбасса и прочее).

Судя по всему, в Киеве также чувствуют такую опасность, а потому вчера глава МИД Андрей Сибига выступил с опровержением причастности Украины к покушению.

Однако ранее о том, что Киев причастен к покушению давал понять высокопоставленный украинский военный - командир Азова Денис Прокопенко.

Сам Владимир Зеленский накануне покушения провел встречу с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой и заявил, что согласовал новые боевые операции украинской спецслужбы против РФ.

Подробнее о последствиях покушения на Алексеева мы писали в отдельном материале.