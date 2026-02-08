Исполнителя покушения на заместителя начальника Главного разведывательного управления Владимира Алексеева задержали в Дубае.

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, стрельбу в Москве открыл гражданин России 65-летний Любомир Корба, которого задержали при содействии спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов.

В Следственном комитете РФ отметили, что Корба - уроженец Тернопольской области, который позже стал гражданином РФ. Ведомство также заявило, что покушение организовали украинские спецслужбы.

"Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта", - сообщает ведомство.

В украинских базах данных есть информация о том, что Любомир Корба в 1993 году возглавлял украинско-польское ООО "Терпол", зарегистрированное в Тернополе.

При этом установлены и предполагаемые пособники. В Москве задержан Виктор Васин, 1959 года рождения, а Зинанда Серебрицкая, 1971 года рождения, по данным ФСБ, успела выехать в Украину.

Российские паблики пишут, что Васин мог быть военным пенсионером. Он окончил Кемеровское училище войск связи. В соцсетях он критиковал Кремль и имел проблемы с долгами, а также был знаком с предполагаемым стрелком Любомиром Корбой.

Успевшая покинуть РФ Серебрицкая жила с Алексеевым в одном ЖК на Волоколамской улице. Паблики нашли ее фото и сообщения в домовых чатах, где она интересовалась кодом от подъезда.

Утверждается, что в Москве она проживала минимум с 2023 года.

ФСБ также опубликовала записи с камер наблюдения после покушения на Алексеева. Заявляется, что на кадрах виден стрелявший.

Он выбросил пистолет в сугроб и затем уехал на общественном транспорте. Самого момента выстрела на видео нет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в покушении с целью сорвать мирные переговоры (Алексеев же является первым замом начальника ГРУ Игоря Костюкова, который возглавляет переговорную группу от РФ - Ред.).

При этом МИД Украины причастность Киева к покушению отрицает.

В то же время том, что Киев может быть причастен к покушению давал понять командир Азова Прокопенко с позывным Редис.

Что означает покушение на Алексеева, мы анализировали в отдельном материале.