В Москве неизвестный покушался на жизнь генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба российских Вооружённых сил Владимира Алексеева.

Об этом сообщила прессе официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", - рассказала Петренко.

Подробности о состоянии 64-летнего Алексеева она не раскрыла.

Стрелявшего ищут правоохранители.

Кто такой генерал Алексеев

Пострадавший генерал-лейтенант - очень известная личность в российских военный кругах. Он является уроженцем Украины - села Голодьки Винницкой области. Алексеев окончил Рязанское десантное училище, с 2011 года занимает должность первого заместителя начальника ГРУ. Он был одним из руководителей военной операции РФ в Сирии, за что в 2017 году получил звезду Героя России.

Алексеев считается одним из создателей и кураторов ЧВК "Вагнер", хотя в самом начале мятежа Евгения Пригожина осудил его и призвал "вагнеровцев" сложить оружие.

Также его называют создателем Добровольческого корпуса Минобороны РФ, в который вошли различные добровольческие российские подразделения вроде ЧВК "Редут". Он стоял у истоков и распущенной недавно бригады "Эспаньола", чей костяк включал российских футбольных фанатов.

В Украине Алексеев объявлен военным преступником. Такую характеристику ему дали на сайте украинской военной разведки.

По версии украинской ГУР, Алексеев среди прочего отвечает за разведку целей для воздушных ударов по Украине. Также ГУР утверждает, что он причастен к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года и проводил кибератаки на Национальный комитет Демократической партии. Генерал-лейтенант находится под санкциями США.

Напомним, что начальник Алексеева, руководитель ГРУ Игорь Костюков, сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах с представителями Украины и США. Москва в нападении на Алексеева скорее всего обвинит Киев (а возможно, Киев и сам возьмет на себя ответственность), поэтому покушение может создать серьёзные трудности для продолжения дальнейших мирных переговоров.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что утвердил для СБУ новые боевые операции против РФ. Большинство предыдущих покушений на видных лиц в России были организованы именно СБУ, о чем заявляла сама украинская спецслужба.