В пятницу, 6 февраля, в Украине идет 1444-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 6 февраля

09:17 Сроки регистрации терминалов Starlink для ВСУ увеличили с 24 часов, заявленных Минобороны вчера, до 48 часов.

"Пока белый список терминалов обновляется постепенно. То есть если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает, нужно подождать до 48 часов. Чем быстрее вы подадите на верификацию свой терминал, тем быстрее он заработает. Но заметьте, что процесс верификации длится 48 часов", - говорится в сообщении Минобороны.

09:15 Сообщают о взрывах в Кропивницком и Николаеве.

09:12 Кропивницкий атакуют ракеты и беспилотники, сообщают мониторинговые телеграм-каналы.

08:24 Россияне захватили село Дегтярное в Харьковской области. Оно расположено восточнее Волчанска у российской границы, пишет Deep State.

Также у РФ два продвижения в Сумской области: у Грабовского и севернее, в районе Мирополья.

Кроме того, россияне продвинулись в Донецкой области, вдоль трассы Бахмут-Славянск (под Никифоровкой).

08:16 Населенные пункты вдоль трассы Павлоград-Покровск уже неделю остаются без топлива. В частности, без бензина сидит город Шахтёрское Синельниковского района.

Как пишет "Суспильне", из-за участившихся ударов дронов по трассе водители бензовозов отказываются доставлять топливо в этот регион.

08:02 Ночью российские беспилотники атаковали Запорожье. Ранения получил 14-летний подросток, сообщил руководитель ОВА Федоров.

В результате обстрела повреждены дома в частном секторе.

07:55 Кадры насильственной мобилизаци в Измаиле и Одессе.

07:51 В Брянской области ночью был атакован объект энергетики, в населенных пунктах Клинцовского района отключали электричество, сообщил губернатор. По его словам, атака была комбинированной: с применением HIMARS и реактивных беспилотников.