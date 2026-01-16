Национальный банк Украины разогнал девальвацию гривны и не останавливается. Сегодня по итогам межбанковских валютных торгов он установил на 19 января, понедельник, новый исторический рекорд с официальным курсом гривны на уровне 43,4130 грн/$, что на 2 копейки выше вчерашнего уровня.

Евро НБУ укрепил со вчерашних 50,4375 грн/€ до 50,4372 грн/€, в первую очередь благодаря просадке валюты ЕС на мировом рынке с 1,1619 до уровня 1,1550.

На межбанке доллар в ходе торгов достигал 43,60 грн/$, но бизнес не выжидал и брал американскую валюту по текущей цене. Банкиры рассказывают, что по коротким контрактам их клиенты-импортеры уже закладывают в цену товаров курс 44 грн/$, а по долгосрочным — вообще 45 грн/$.

Все это вылилось в новые подорожания на наличном рынке, где сегодня был пройден очередной психологический уровень в 44 грн/$.

Максимальная стоимость доллара на продаже в кассах банков достигла 44,05 грн/$ ("МетаБанк"), а средняя на покупке/продаже оказалась в рамках 43,13-43,71 грн/$. По карточным курсам максимум вышел вообще на 44,15 грн/$ ("Юнекс Банк"), а средняя температура по палате держалась в диапазоне 43,30-43,82 грн/$.

Если говорить о евро, то на пике его наличный курс достиг 51,20 грн/€, а средняя стоимость на покупке/продаже в кассах оказалась на 50,17-50,84 грн/€, а на карточных счетах — 50,15-50,92 грн/€.

Таким образом, за неделю наличные цены доллара прибавили более 40 копеек, а евро — 23.

О том, зачем Нацбанк девальвирует гривну и как низко упадёт курс, мы писали в отдельном материале.