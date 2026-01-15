Сегодня, 15 января, Национальный банк Украины снова опустил гривну и установил новые максимумы по официальному курсу на 16 января: по доллару он достиг 43,3927 грн/$ (плюс 27 копеек ко вчерашнему уровню), а по евро - 50,4375 грн/€ (+ 17 копеек).

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Очередные исторические максимумы. Причем, по евровалюте они могли бы быть и выше, если бы мировой курс евро/доллар сегодня не опустился с 1,1656 до 1,1619.

43,3927 грн/$ - средний ценник сегодняшних торгов на межбанковском валютном рынке (Bloomberg). Максимальный ценник достигал 43,585 грн/$, а минимальный проседал до 43,29 грн/$.

При этом валютный спрос сократился: объем торгов на Bloomberg уменьшился со вчерашних $273,5 млн до $231,2 млн. Что продолжает поддерживать версию об управляемой девальвации гривны со стороны Национального банка с целью более выгодной (в гривне) конвертации международной помощи для Украины.

НБУ работает по ранее обкатанной схеме: после первого раунда девальвации в течение пары-тройки дней останавливает и закрепляет курс, иногда происходит и небольшой откат, а потом происходит новое удорожание инвалют.

Напомним, еще на прошлой неделе доллар рекордно вырос, а курс евро превысил 50 грн.

Почему валюта резко дорожает, мы разбирали в отдельном материале.