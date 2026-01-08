Официальный курс доллара установил новый антирекорд и закрепился на уровне 42,99 грн. Таким образом доллар обновил свой исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

При этом курс евро Нацбанк установил на отметке 50,17 грн. Таким образом европейская валюта впервые в истории официально будет стоить более 50 гривен.

На межбанковском рынке американская валюта поднялась на 20 копеек и теперь находится на уровне 43,10-43,13 грн/доллар покупка-продажа.

В обменных пунктах средний курс продажи доллара и евро синхронно выросли на 25 копеек и достигли соответственно рекордных 43,32 гривен и 50,64 гривен.

Напомним, с самого начала 2026 года Нацбанк ускорил девальвацию гривни. Это видно по росту официального курса гривня/доллар, который всю последнюю неделю выходит на новые исторические максимумы.

Подробнее о том, что происходит с курсом мы писали в отдельном материале.

