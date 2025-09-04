Вчера Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации криптовалюты. Он предполагает льготное налогообложение для операций с криптовалютой с 2026 года на уровне 5%, а дальше по полной ставке в 23% (18% НДФЛ + 5% военного сбора), отсутствие НДС, запреты для физлиц-предпринимателей, а также обязательный государственный учет виртуальных активов поставщиков услуг, финансовый мониторинг и раскрытие информации по требованию СБУ.



Это основные моменты криптовалютного законопроекта №10225-д. Полное его название - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине", а тема налогообложения криптовалютных операций в нем ключевая. Хотя само слово "криптовалюта" в документе не употребляется, вместо него использованы понятия "виртуальные активы (ВА)" и "токены", употребляемые как синонимы, с привязкой к электронным деньгам, активам, валютам или без неё.



Ключевые положения законопроекта следующие:



1. Операции с виртуальными активами запрещены физлицам-предпринимателям. На упрощенной системе налогообложения не смогут находиться и компании, которые станут поставщиками услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. Видимо, чтобы все не перешли на упрощенку и не обходились налоговой ставкой в 5% как ФЛП III группы налогообложения.

2. Для физлиц налогообложение доходов от операций с криптовалютой установлено на уровне 5% по НДФЛ + 5% военного сбора в первый год действия закона — 2026-й. Всего выходит 10%. А дальше вводится налогообложение на базовых условиях, без льгот: 18% налога на доходы физлиц + 5% военного сбора. При этом налогового агента нет, как, например, в истории с доходами от депозитов, когда налоговый агент — это банк, который сам автоматически взыскивает налог и отправляет в Государственную налоговую службу отчет. Здесь такого не будет. Каждый человек (физлицо) должен подавать декларацию на следующий год после получения криптодохода (по стандартной схеме — до 1 мая) и сам платить налоги.



3. Не облагается налогом доход от продажи ВА, если он не превышает размер одной минимальной зарплаты. Для 2026 года это 8,7 тыс. грн.



4. Не облагается налогом любой доход от виртуальных активов, если он получен от операций по обмену одной ВА на другую ВА. Например, при обмене биткоина на эфир (Ethereum) или Tether. Но это правило не распространяется на случаи, когда тот же биткоин меняют на реальные деньги — доллар, гривну и прочие валюты.



5. Почти ко всем операциям с виртуальными активами не применяется НДС. Исключение составляет только продажа/обмен на NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен. Это могут быть размещенные на веб-сайте NFT-картинки, песни, твиты, тексты, а аткже физические объекты.



При этом налогообложению подлежит чистая прибыль — положительный финансовый результат от криптовалютных операций по итогам года. То есть все доходы от таких сделок уменьшаются на расходы и только потом применяется налоговая ставка. Предусмотрено также вычитание убытков прошлых периодов, которые, например, могут быть у майнеров, — вплоть до полного погашения. Так, если майнер потратил 1 млн грн на добычу биткоина за последние 5 лет, а чистой прибыли пока получил только на 200 тыс. грн, то он не будет платить налоги, пока не покроет весь миллион, даже если на это потребуется не один год.



Отдельно указано, что если доходы получены в инвалюте, то пересчет в гривну происходит по текущему официальному курсу НБУ к гривне.



Согласно законопроекту поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, скажем, украинские криптовалютные биржи, должны быть взяты на учет в контролирующем органе в течение 60 дней с начала деятельности, а также обязаны подавать туда ежегодные отчеты обо всех операциях клиентов до 31 января каждого года за предыдущие 12 месяцев. Отдельно выписана обязанность такого поставщика проводить финансовый мониторинг клиента при проведении операций по переводу крипты, что происходит почти всегда при покупках/продажах.

Никакой анонимности не будет — наоборот, полное раскрытие информации об отправителе виртуального актива: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, место проживания, номер счета ВА.



Отдельно также выписано требование к таким поставщикам без решения суда информировать СБУ в течение 24 часов по письменному требованию руководителя службы раскрыть данные об участниках сделок.



Покупки и продажи крипты за валюту признаются валютными операциями, а банкам и небанковским финучреждениям позволяется проводить сделки с ВА. Значит, они перестанут блокировать счета за такие операции, что происходит сейчас. Законопроект наделил Нацбанк полномочиями "осуществлять государственное регулирование и надзор на рынке виртуальных активов".