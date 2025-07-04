В Украину поступает все меньше денежных переводов от частных лиц. Согласно новому отчету, в январе-мае 2025 года общий объем таких перечислений уменьшился с $4,1 млрд до $3,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, то есть на 15%.

Об этом сообщает Национальный банк.

По сравнению же с 5-ю месяцами 2023-го — на 27,3%.

При этом переводы в Украину уменьшаются последние годы особенно активно. Статистика НБУ следующая:

2020 год — $11,98 млрд;

2021 год — $14 млрд;

2022 год — $12,5 млрд;

2023 год — $11,3 млрд;

2024 год — $9,5 млрд.

Одновременно Нацбанк фиксирует уменьшение оборотов по карточным счетам населения за границей.

"Растущий уровень занятости украинских мигрантов приводит к сокращению их расходов с украинских карточек за рубежом: среднемесячные объемы операций в торговых сетях в I квартале 2025 года сократились с 550 млн долл. в 2024 году до 485 млн долл. в I квартале 2025 года", — говорится в свежей информации от НБУ.

При этом регулятор отмечает, что благодаря ужесточению финансового мониторинга и валютного надзора с ограничениями, наши люди перестали активно снимать с карт украинских банков наличные.

Если раньше эксперты объясняли происходящее преимущественно военными факторами, сокращением соцвыплат для наших беженцев в Европе, уменьшением их доходов и ростом расходов из-за инфляции в ЕС. То сейчас все чаще выделяют два фактора — дальнейшую релокацию (вывоз за рубеж бизнеса и семей) и переход людей в криптовалюту, ожидая дальнейшего ухудшения ситуации.

"Просмотрел с понижением прогноз на 2025 год по частным денежным переводам — с 9,6 млрд долл. до 9,3 млрд долл. К сожалению, текущие тренды остаются достаточно слабыми, чтобы говорить об улучшении. Релокация семей и бизнеса из-за продолжения активных боевых действий, а также переход на криптовалюты части переводов — будут сдерживать новые поступления. Может еще будет сезонное оживление на сезонных работах, однако, думаю не очень внятное", - спрогнозировал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В банках же говорят, что ждут дальнейшего сокращения перечислений населения из-за блокировок и закрытий счетов в Украине.

"Мы говорили, что ограничения по денежным переводам населения и усиление финансового мониторинга под нажимом Нацбанка к этому приведут, и теперь пожинаем плоды. Люди переходят в крипту. Открывают счета/карты преимущественно в Польше, где криптовалюты не запрещены и все активнее работают с ними. Там нет никаких ограничений и никому ничего пояснять не нужно, в отличии от украинских банков, где все чаще блокируют и принудительно закрывают счета. Банки не могут поступать иначе — этого требует НБУ. И рынок переводов переходит из белой плоскости в серую", - говорит директор казначейства крупного банка.

Ранее мы писали, что украинцев могут перевести на более жесткие платежные ограничения, которые персонально рассчитают роботы.