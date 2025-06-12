Мошенники атакуют жителей Украины зараженными письмами с вредоносными программами от имени Национального банка.

Об этом официально заявили в самом НБУ.

Регулятор сообщил о зафиксированной сегодня, 12 июня, мошеннической кампании по рассылке электронных писем с вирусами, а также призвал не загружать присланные файлы и не переходить по добавленным ссылкам, что может быть опасно.

В Нацбанке уточнили, что сообщения жуликов имитируют официальную рассылку якобы от регулятора, а в подписи указан фейковый e-mail: [email protected]. В НБУ напомнили, что регулятор отправляет свои письма с домена @bank.gov.ua.

В одном из банков "Стране" уже подтвердили получение фейковой рассылки, но заверили, что не загрузили вредоносную программу.

"Это может иметь негативные последствия для простого человека, поскольку мошенники получат доступ к содержимому его ноутбука, планшета, телефона. Не только к личной или деловой переписке, но и к данным о его счетах, которые могут начать разворовывать. А для банка это вообще катастрофа, поскольку преступники могут напасть не только на сам банк, но и на его клиентов. Все помнят, какой коллапс в свое время спровоцировал взлом "Киевстара", — отметили "Стране" в банке.

Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба заявляла о мошеннической рассылке от имени фискалов.

Зимой мы писали, что злоумышленники подменивают QR-коды на официальных информационных табличках или размещают фальшивые объявления в общественных местах.