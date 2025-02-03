В Украине появился новый вид мошенничества: злоумышленники рассылают гражданам сообщения на электронную почту от имени ТЦК и СП, пытаясь получить доступ к личным данным.

Об этом предупреждает в своем телеграм-канале народный депутат Александр Федиенко.

Он опубликовал скриншот такого сообщения, в котором сказано, что ТЦК направляет распоряжение для сверки учетных данных. К письму прикреплен файл в формате PDF, который является вредоносным.

"Открыв такой файл PDF, ваш компьютер сразу будет инфицирован. Если письма поступают не с государственного домена gov.ua, а, например, как здесь, с домена gmail.com, сразу удаляйте", - призвал пользователей Федиенко.

В декабре прошлого года мошенники начали выманивать сбережения у граждан Украины, пользуясь объявленной финансовой программой, получившей название "Вовина тысяча". Таким путем жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен своих средств, став жертвой аферистов, обещавших предоставить ей тысячу гривен по президентской программе.

Также мы писали о сообщениях украинцев о воровстве денег с их карточек в "Приватбанке". Средства исчезают как с дебетовых карт, так и с кредитных лимитов, чаще всего не одним переводом, а пачкой небольших транзакций по 500-600 гривен.