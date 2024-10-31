Соцсети наводнили сообщения украинцев о воровстве денег с их карточек в "Приватбанке".

Средства исчезают как с дебетовых карт, так и с кредитных лимитов, чаще всего не одним переводом, а пачкой небольших транзакций по 500-600 гривен. Но в сумме исчезают крупные суммы. Люди в TikTok отмечают, что получателем их денег в банковском отчете указывается некая американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.

Аналогичные жалобы о пропаже денег со счетов люди оставляют на профильных финансовых сайтах.

Информация о несанкционированных переводах в пользу UPS появлялась еще в середине октября. Например, клиент "Привата" под ником Zmejuchka88 сообщила, что у нее за три транзакции в пользу этой компании сняли 20 тысяч гривен, хотя она сама не подтверждала такие оплаты. Она даже привела описание к счету, которое увидела в банковской выписке: "ups*internetshipwaybit,55".

Но на этом история не закончилась, и вчера клиент "Приватбанка" с ником Polyaole сообщил о "несанкционированной оплате на какое-то LLC в Штатах, без подтверждения, с превышением установленного лимита на интернет-платежи".

Тему превышения своего лимита на расчеты в интернете поднял и клиент с ником dimitrio, который рассказал, что установил лимит на оплаты в интернете на уровне 6700 гривен в сутки, но фактически сайт похитил с его счета 11 877 гривен. На это менеджер "Приватбанка" ответил сообщением, что финучреждение применяет лимит не ко всем оплатам в сети, а только к подозрительным.

"Лимит на оплату в интернете используется при оплате на рисковых сайтах. В случае, если оплата проходит не на рисковом сайте, данный лимит не будет задействован", - говорится в официальном ответе "Приватбанка" пострадавшему.

Такая реакция удивила многих пользователей, поскольку они были уверены, что интернет-лимиты, которые устанавливают сами украинцы - владельцы счетов, действуют на все интернет-платежи. Эту меру считают заградительной, способной помочь в борьбе с мошенниками. Но, как оказалось, это не так.

Также в ответах менеджеров "Привата" отмечается, что воровство со счетов вызвано кражей данных о карточках людей.

"Нам очень досадно, что возникла такая ситуация. Оплата в интернете возможна при условии владения данными карты, как СVV-код и срок действия вместе с номером карты. Данную информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более изощренным методами (например, камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные охранники, ненадежные сайты и т.п.). По обращению в поддержку банка могут быть сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе", — говорится в одном из них.

По правилам международных платежных систем VISA и MasterCard, у банка есть 120 дней на расследование и возврат средств пострадавшим, о чем банк уведомляет клиентов. Это максимальный срок, но лучше людям рассчитывать, что быстрее вернуть деньги не выйдет.

В самом банке пока разбираются с растущим количеством жалоб на кражу денег, но не раскрывают причин возникновения проблемы и называют поток этих жалоб "кампанией против банка".

"Ситуацию видим. Это негативная кампания против банка. По каждому случаю ведем детальное расследование", — сказал нам пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

Еще до масштабного вторжения мы рассказывали, что в Днепропетровской области сотрудники банка воровали деньги с карточек переселенцев.