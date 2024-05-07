В минувшее воскресенье в баптистском Храме мира на улице Ломаковской (бывшая Мичурина) в Печерском районе Киева произошла кража. Этот храм известен тем, что раньше там проповедовал бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов.

О происшествии "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

По их данным, после воскресного богослужения работники церкви обнаружили, что одна из посетительниц вынесла из храма 7 радиостанций и зарядные устройства к ним на сумму более 10 тысяч гривен. Указанным оборудованием пользовались сотрудники церкви и охрана. Рации с батареями стояли в одном месте и унести их не составляло труда.

Когда потерпевшая сторона обратилась в полицию, правоохранители, просмотрев записи с камер наблюдения, установили, что к краже причастна 43-летняя столичная адвокат.

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в военное время). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

Сейчас правоохранители выясняют, с чем связан поступок адвоката и нет ли здесь связи с конфликтами вокруг строительства баптистского храма.

Ранее строительство этого культового сооружения уже было предметом споров и на стройплощадке часто появлялись правоохранители, чтобы развести противоборствующие стороны.

По закону подозрение адвокату может согласовать только руководитель прокуратуры не ниже областного уровня, поэтому если окажется, что юрист совершила кражу чужого имущества с корыстной целью, то ей грозит уголовная ответственность за совершение тяжкого преступления.

Ранее мы рассказывали, что в российском Кировске Ленинградской области неизвестная женщина украла из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи мощи святого Николая.

Также мы сообщали о подобном случае в Киеве, где из Михайловского собора украли частицу мощей святой Варвары.