Житель Киевской области украл банковскую карту члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах.

Об этом сообщает Главноеуправление Национальной полиции на официальном сайте ведомства.

Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, злоумышленник присвоил мобильный телефон и портмоне с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

"С помощью телефона погибшего 35-летний уроженец Днепропетровской области получил доступ к счетам погибшего. Деньги снимал в банкоматах, кассах магазинов и тратил на онлайн развлечения", - сообщили правоохранители.

Следователи выяснили, что всего фигурант воспользовался украденной банковской картой 14 раз. Сумма нанесённого ущерба устанавливается. Жулику грозит до 8 лет заключения.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолёт ГСЧС. На борту находились руководство МВД и члены экипажа - все эти десять человек погибли.

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По версии следствия, чиновники ГСЧС допустили прямые нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

В расследовании участвовали зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

В частности, суд отправил под стражу первого фигуранта дела о крушении вертолета в Броварах.