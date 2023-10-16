В Киеве снова ограбили могилу пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус".

Об этом рассказала бывшая девушка погибшего Мелания Подоляк на своей странице в Facebook.

С его могилы украли шевроны однополчан.

По словам Мелании Подоляк, большая шевронов осталась в безопасности, поскольку они были закрыты в витрине.

Напомним, 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов: известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Посмертно пилотам были присвоены новые воинские звания. Майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник", а капитану Андрею Пильщикову ("Джусу") - "майор".

Также они представлены к государственным наградам. Все погибшие пилоты служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой получил название "Призрак Киева".

29 августа в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прошло прощание с пилотом "Джусом".