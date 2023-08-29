В Киеве началось прощание с пилотом "Джусом". Церемония проходит в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Попрощаться с известным летчиком 40-й бригады тактической авиации ВВС Украины Андреем Пильщиковым пришло большое количество людей - в том числе родственники и сослуживцы Пильщикова.

Джус и еще два пилота погибли на прошлой неделе в результате столкновении самолетов под Житомиром.

Посмертно им были присвоены новые воинские звания, сообщают Воздушные силы.

Майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник", а капитану Андрею Пильщикову (Джусу) - "майор".

Они представлены к государственным наградам.

Все погибшие пилоты служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой получил название "Призрак Киева".

Ранее в ГБР назвали вероятной причиной авиакатастрофы в Житомирской области столкновение двух самолетов во время разворота. Однако это не окончательный вывод, расследование продолжается, рассматривается несколько версий авиакатастрофы.

Мы рассказывали, что известно о погибшем на учениях в Житомирской области знаменитом украинском пилоте Андрее Пильщикове с позывным "Джус".