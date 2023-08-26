Вчера, 25 августа, под Житомиром на учениях погиб пилот 40-й бригады тактической авиации ВВС Украины под позывным Juice ("Джус").

Его имя - Андрей Пильщиков. Он был пилотом истребителя МиГ-29.

В 2018 году летчик участвовал в международных учениях "Чистое небо-2018", где американцы подобрали ему нынешний позывной - "Джус". Таким образом он стал единственным пилотом Воздушных сил ВСУ, который имел официальный позывной.

С началом войны "Джус" принимал участие в воздушной обороне Киева в первые дни войны и воевал в подразделении, носившее неофициальное название "Призрак Киева".

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил летчика орденом "За мужество" III степени.

Известно, что по состоянию на 7 мая 2022 года "Джус" имел 500 часов боевого налета. Он также должен был стать пилотом истребителя F-16, о чем писал в своем Instagram.

Летчик неоднократно давал интервью западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News. В них он призывал союзников начать поставки американских истребителей F-16.

Напомним, накануне над Житомирской областью столкнулись два самолёта ВСУ, в результате чего погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и еще двое летчиков.

Сообщалось, что ГБР будет изучать инцидент и проверять техническое состояние самолётов и подготовку к полетам.

Мы публиковали видео и фото с места авиакатастрофы двух самолетов ВСУ.