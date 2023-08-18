Боевые самолеты F-16 смогут быть отправлены в Украину не ранее, чем через год.

Об этом сообщает газета The Netherlands Times со ссылкой на свои источники.

По их оценкам украинские пилоты, вероятно, не закончат обучение на F-16 раньше лета следующего года,

Только после этого могут быть поставлены и сами истребители.

F-16 — "сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо", чтобы использовать в условиях войны, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов.

Накануне стало известно, что США дали добро Дании на отправку истребителей F-16 в Украину.

Перед этим США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, отметив, что это случиться после завершения подготовки украинских пилотов.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

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