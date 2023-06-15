Украина получит еще 14 танков Leopard 2.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, Дания и Нидерланды хотят профинансировать поставку техники на более чем 100 млн евро.

"Эта поддержка, вероятно, станет важным знаком для Украины, поскольку, как сообщается, первые боевые танки немецкого производства были повреждены во время продолжающегося наступления", - пишет издание.

Ранее стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall в этом году не сможет поставить Украине танки Leopard из собственных запасов, хотя у компании и есть около 110 танков, которые можно было бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину. Однако на ремонт танков потребуется время, поскольку их необходимо переоборудовать.

Тем временем немецкая газета Bild сообщала, что нейтральная Швейцария может продать Германии 25 из своих 96 списанных танков Leopard для дальнейшей модернизации и отправки в Украину. Списание поддержал Совет кантонов - верхняя палата швейцарского парламента (Федерального собрания), однако его еще предстоит обсудить в нижней - Национальном совете.