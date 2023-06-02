В Пентагоне считают, что решающую роль в контрнаступлении ВСУ должны обеспечить танки.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, пишет СNN.

По его словам, модернизированные современные танки и умение их использовать будут фундаментальными для успеха Украины.

При этом, когда начнется контрнаступление, танки будут действовать совместно с артиллерией и пехотой.

По мнению американского генерала, планы передачи Украины истребителей F-16 и других самолетов подобного типа, это скорее долгосрочный план, в то время, как тяжелая бронетехника, которую украинцы уже осваивают, является более важным компонентом для контрнаступления.

Напомним, что ране СМИ писали, что слабость украинского контрнаступления в дефиците истребителей.

Также мы писали о том, что в ВСУ сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 пока еще не началось, но подготовка уже идет.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

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