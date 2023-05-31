Основная слабость украинского контрнаступления - дефицит истребителей. РФ превосходит Украину по количеству самолетов в 5-6 раз. Также российские радары видят дальше, а ракеты имеют большую дальность.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Из-за того, что истребители стали слабым местом грядущего наступления, Украине придется деоккупировать территории с помощью артиллерии и тяжелого вооружения, пишет издание.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине сможет закончиться до конца года, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия, в частности, дальнобойных ракет и истребителей.

Напомним, глава генштаба США Марк Милли заявлял, что малое количество самолетов, которые потенциально могут передать Украине, не изменит картину, т.к. "у русских есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений".

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.