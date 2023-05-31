Побывавший в Киеве сенатор США Линдси Грэм намекнул на скорое контрнаступление Украины.

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - заявил Грэм изданию Politico.

Первоначальным приоритетом, по его словам, должно быть "возвращение некоторых стратегических мест".

Он сказал, что уже идут "операции по формированию" - то есть удары, которые растягивают российскую оборону и путают планы противника, "а это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро".

При этом на вопрос, думает ли он, что Украина сможет вытеснить Россию до конца года, Грэм не стал отвечать утвердительно.

Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил сроки неких действий на фронте, о сути которых не сообщил.

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